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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В Екатеринбурге более 200 человек установили рекорд России по танцам

Рекорд России по массовому танцу установлен в Екатеринбурге

12 мая 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге более 200 человек установили рекорд России по танцам

Рекорд России по самому массовому танцу в помещении установили в Екатеринбурге. Коллективы собрались в одном из торговых центров.

По словам организаторов, в мероприятии участвовало более 200 человек. Сначала коллективы выступали по отдельности, а затем исполнили общий танец в стиле стрит-дэнс. Участвовали и дети, и подростки.

Чтобы зафиксировать рекорд, присутствовал специальный эксперт, который всех пересчитывал и регистрировал. Танец был поставлен под авторскую музыку, пишет «КП — Екатеринбург». Все участники были награждены дипломами и медалями.

Ранее стало известно, что танцевальный коллектив из Нижнего Тагила завоевал Гран-при на Всероссийском конкурсе.

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#Евгения Сафина#Общество#Свободное время#Дети#Торговый центр#Рекорд#Танцы#Екатеринбург
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