Рекорд России по массовому танцу установлен в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
По словам организаторов, в мероприятии участвовало более 200 человек. Сначала коллективы выступали по отдельности, а затем исполнили общий танец в стиле стрит-дэнс. Участвовали и дети, и подростки.
Чтобы зафиксировать рекорд, присутствовал специальный эксперт, который всех пересчитывал и регистрировал. Танец был поставлен под авторскую музыку, пишет «КП — Екатеринбург». Все участники были награждены дипломами и медалями.
Ранее стало известно, что танцевальный коллектив из Нижнего Тагила завоевал Гран-при на Всероссийском конкурсе.