Маленькую обезьянку сняли очевидцы на Вагонке в Нижнем Тагиле

Очевидцы предположили, что это белоухая игрунка, один из самых маленьких в мире приматов. Отличить ее можно по длинной густой шерсти и прическе, похожей на гриву льва. Эти обезьянки считаются хорошими домашними питомцами, однако они не любят чужаков и могут проявлять к ним агрессию.