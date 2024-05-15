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Published Сегодня, 13:16

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Updated Сегодня, 13:18

Маленькая обезьянка бегает по улицам Нижнего Тагила

Маленькую обезьянку сняли очевидцы на Вагонке в Нижнем Тагиле

15 мая 2024, 13:16
Фото: Инцидент Нижний Тагил

Маленькая обезьянка бегает по улицам Нижнего Тагила

По улицам Тагила бегает маленькая обезьянка-игрунка. Она не боится людей и охотно идет на контакт.

На Вагонке тагильчанин нашел маленькую обезьянку, которая свободно бегала по улице. Видео с экзотическим животным опубликовал «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Инцидент Нижний Тагил

По всей видимости, обезьяна ручная. Она идет на руки и хорошо контактирует с человеком, общаясь на своем языке.

Очевидцы предположили, что это белоухая игрунка, один из самых маленьких в мире приматов. Отличить ее можно по длинной густой шерсти и прическе, похожей на гриву льва. Эти обезьянки считаются хорошими домашними питомцами, однако они не любят чужаков и могут проявлять к ним агрессию.

Хозяин найденной в Тагиле особи пока не объявился.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Находка#Видео#Природа#Владелец#Екатеринбург#Обезьяна
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