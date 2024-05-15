Маленькую обезьянку сняли очевидцы на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
На Вагонке тагильчанин нашел маленькую обезьянку, которая свободно бегала по улице. Видео с экзотическим животным опубликовал «Инцидент Нижний Тагил».
По всей видимости, обезьяна ручная. Она идет на руки и хорошо контактирует с человеком, общаясь на своем языке.
Очевидцы предположили, что это белоухая игрунка, один из самых маленьких в мире приматов. Отличить ее можно по длинной густой шерсти и прическе, похожей на гриву льва. Эти обезьянки считаются хорошими домашними питомцами, однако они не любят чужаков и могут проявлять к ним агрессию.
Хозяин найденной в Тагиле особи пока не объявился.
Ранее в Екатеринбурге волонтеры спасали бельчонка с черепно-мозговой травмой.