Неизвестные выбросили мусор у памятника военнопленным на кладбище в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
На монументе лежат мешки с мусором, бутылки, стаканы и другие отходы, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Очевидцы, возмущенные вандализмом, требуют найти хулиганов и назначить им штраф за осквернение памятника.
Напомним, в Екатеринбурге неизвестные злоумышленники осквернили могилу группы «дятловцев». Фотография одного из членов группы была сорвана и частично уничтожена. Кроме того, на памятнике была нарисована свастика и написаны разные слова.