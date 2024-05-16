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Неизвестные выбросили мусор у памятника военнопленным на кладбище в Екатеринбурге

Неизвестные выбросили мусор у памятника военнопленным на кладбище в Екатеринбурге

16 мая 2024, 10:14
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
На Широкореченском кладбище неизвестные выбросили мусор около памятника военнопленным из Германии во время Второй мировой войны.

На монументе лежат мешки с мусором, бутылки, стаканы и другие отходы, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Очевидцы, возмущенные вандализмом, требуют найти хулиганов и назначить им штраф за осквернение памятника.

Напомним, в Екатеринбурге неизвестные злоумышленники осквернили могилу группы «дятловцев». Фотография одного из членов группы была сорвана и частично уничтожена. Кроме того, на памятнике была нарисована свастика и написаны разные слова.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Штраф#Мусор#Памятник#Кладбище#Вандалы#ЧП#Вандализм#Осквернение#Неизвестные#18+#Екатеринбург#Инцидент
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