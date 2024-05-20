15 лучших школ стали победителями краеведческой игры «Я — тагильчанин»

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
В мероприятиях принимают участие школьники, которые учатся с 1-го по 4-й классы. В 2024 году тема была «Тагильчане создают будущее». 14 тысяч детей из 58 образовательных учреждений города изучали инженерию и знакомились с инженерными профессиями.
Авторы, которые создали лучшие исследовательские и творческие проекты, получили дипломы и медали. Также за особые успехи были отмечены 10 педагогов и 15 образовательных учреждений.
В 2024 году места распределились следующим образом:
А в творческих конкурсах Нижнего Тагила, которые ежегодно организовывает ГДДЮТ, в течение 2024 года приняли участие более пяти тысяч детей разного возраста. Это и дошкольники, и учащиеся школ. Они пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, снимали фильмы и проявляли себя в других сферах.