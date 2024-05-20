15 лучших школ стали победителями краеведческой игры «Я — тагильчанин»

А в творческих конкурсах Нижнего Тагила, которые ежегодно организовывает ГДДЮТ, в течение 2024 года приняли участие более пяти тысяч детей разного возраста. Это и дошкольники, и учащиеся школ. Они пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, снимали фильмы и проявляли себя в других сферах.