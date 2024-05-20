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В Нижнем Тагиле назвали победителей краеведческой игры для начальных классов

15 лучших школ стали победителями краеведческой игры «Я — тагильчанин»

20 мая 2024, 15:51
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле назвали победителей краеведческой игры для начальных классов

В ГДДЮТ Нижнего Тагила подвели итоги 25-й краеведческой игры «Я — тагильчанин». 15 лучших школ города были награждены кубками и дипломами.

В мероприятиях принимают участие школьники, которые учатся с 1-го по 4-й классы. В 2024 году тема была «Тагильчане создают будущее». 14 тысяч детей из 58 образовательных учреждений города изучали инженерию и знакомились с инженерными профессиями.

Авторы, которые создали лучшие исследовательские и творческие проекты, получили дипломы и медали. Также за особые успехи были отмечены 10 педагогов и 15 образовательных учреждений.

В 2024 году места распределились следующим образом:

  • 1 место — школы № 10, 32, 36, 69, 80, 95, гимназия №86;
  • 2 место — школы № 5, 45, 50, 61, гимназия №18,
  • 3 место — школы № 8, 44, Центр образования №1.
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

А в творческих конкурсах Нижнего Тагила, которые ежегодно организовывает ГДДЮТ, в течение 2024 года приняли участие более пяти тысяч детей разного возраста. Это и дошкольники, и учащиеся школ. Они пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, снимали фильмы и проявляли себя в других сферах.

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