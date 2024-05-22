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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Чем подкормить клубнику весной в Свердловской области: три важных этапа

Чем подкормить клубнику весной в Свердловской области: три важных этапа

22 мая 2024, 13:04
Фото: tagilcity.ru
О хорошем урожае клубники мечтают все садоводы и дачники. Чтобы ягод было много, нужно тщательно соблюдать правила подкормки растения.

От того, насколько правильно вы подкармливаете клубнику, напрямую зависит здоровье растения. Крепкая рассада меньше подвержена разного рода болезням, также она устойчива к вредителям. И, конечно же, здоровая плантация клубники принесет обильный урожай. О правильной подкормке клубники TagilCity.ru рассказала дачница с 50-летним стажем из Нижнего Тагила Ольга Тарасова.

Клубнику весной необходимо подкармливать в три этапа: на первом мы стимулируем развитие листьев, на втором этапе помогаем цветению. И третий раз будем вносить удобрения при образовании завязей, — рассказала Ольга.
Фото: tagilcity.ru

Для образования хорошей и крепкой зеленой массы необходимо вносить удобрения с преобладанием азота. Это может быть мочевина, аммиачная селитра. Хорошо для подкормки подходит жижа из навоза или птичий помет.

Если есть сухой птичий помет из магазина, то раствор нужно готовить из расчета две столовые ложки гранул на 10 литров воды. будьте внимательны: гранулы плохо растворяются, поэтому нужно настаивать раствор как минимум пару часов. После этого его необходимо тщательно перемешать. Листья поливать раствором не следует. На один куст потребуется примерно поллитра настоя, — посоветовала Ольга Тарасова.

Для хорошего цветения подкармливаем клубнику второй раз и выбираем фосфорные и калийные удобрения. Например, для подкормки прекрасно подойдет зола. Ее применяют разными способами. Самый простой — насыпать немного золы под кусты перед очередным поливом.

Особого внимания клубника требует именно в период цветенияОсобого внимания клубника требует именно в период цветения
Особого внимания клубника требует именно в период цветения
Фото: tagilcity.ru

На третьем этапе, когда уже образовались завязи, можно опрыскать кусты клубники раствором борной кислоты. Здесь важно соблюсти пропорции, советует эксперт TagilCity.ru: на 10 литров воду необходима 1 чайная ложка препарата.

Фото: tagilcity.ru
Этим раствором мы будем опрыскивать растения. Нежелательно делать это перед дождем или сразу после дождя. Листья должны быть сухими, чтобы можно было проследить, насколько равномерно вы все опрыскали, — рассказала Ольга.

В период плодоношения следует оставить клубничные грядки в покое и ничем не подкармливать. Потребует внимания клубника теперь в конце ягодного сезона.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Природа#Дача#Огород#Советы#Екатеринбург#Клубника
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