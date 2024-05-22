Чем подкормить клубнику весной в Свердловской области: три важных этапа

От того, насколько правильно вы подкармливаете клубнику, напрямую зависит здоровье растения. Крепкая рассада меньше подвержена разного рода болезням, также она устойчива к вредителям. И, конечно же, здоровая плантация клубники принесет обильный урожай. О правильной подкормке клубники TagilCity.ru рассказала дачница с 50-летним стажем из Нижнего Тагила Ольга Тарасова.