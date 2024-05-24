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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:40

Пожар разгорелся в мебельном центре в Екатеринбурге

Две сотни человек спаслись от пожара в мебельном центре в Екатеринбурге

24 мая 2024, 07:38
Фото: Изображение Midjourney

Пожар разгорелся в мебельном центре в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 200 человек самостоятельно эвакуировались из здания на улице Высоцкого. Причиной стало задымление в мебельном центре.

По данным регионального МЧС, сообщение к ним поступило в 11:54. Им сообщили, что горит оборудование в складском помещении. Всего площадь пожара составляет 60 квадратных метров.

Там же уточнили, что нет никакой информации о пострадавших. Уже принимаются меры, чтобы локализовать пожар. Всего на месте трудятся 45 спасателей и 14 единиц техники.

Напомним, утром 23 мая в Нижнем Тагиле сгорела баня. Была угроза распространения огня, однако пожарные смогли ее предотвратить. Никто в происшествии не пострадал.

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