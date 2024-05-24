Православные тагильчане смогут поклониться поясу Пресвятой Богородицы

Реликвия будет доставлена из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. По преданиям, Богородица сама сплела пояс из шерсти верблюда. И он до сих пор творит чудеса. В X веке пояс был разделен на части. В Россию он попал с паломниками в 2011 году и хранится в Санкт-Петербурге.