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Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Пояс Пресвятой Богородицы прибудет в Нижний Тагил 26 мая

Православные тагильчане смогут поклониться поясу Пресвятой Богородицы

24 мая 2024, 14:03
Фото: 1MI

Пояс Пресвятой Богородицы прибудет в Нижний Тагил 26 мая

26 мая 2024 года в Нижний Тагил приедет ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Он будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе до 28 мая.

Реликвия будет доставлена из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. По преданиям, Богородица сама сплела пояс из шерсти верблюда. И он до сих пор творит чудеса. В X веке пояс был разделен на части. В Россию он попал с паломниками в 2011 году и хранится в Санкт-Петербурге.

Считается, что бездетные православные семьи, которые обращаются к реликвии, могут впоследствии иметь детей. Встретить святыню можно 26 мая 2024 года в 9.00.

Ранее редакция TagilCity.ru писала о смысле праздника Введения во храм. Он посвящен Богородице, которая является самым чистым человеком на земле. Мария родилась у престарелых родителей, когда они уже не надеялись на чудо. Главная идея праздника — привести человека к Богу. Пояс Богородицы уже не первый раз приезжает в Нижний Тагил.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Церковь#Священник#Православие#Верующие#Екатеринбург#Ковчег#Богородица
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