Православные тагильчане смогут поклониться поясу Пресвятой Богородицы

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Реликвия будет доставлена из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. По преданиям, Богородица сама сплела пояс из шерсти верблюда. И он до сих пор творит чудеса. В X веке пояс был разделен на части. В Россию он попал с паломниками в 2011 году и хранится в Санкт-Петербурге.
Считается, что бездетные православные семьи, которые обращаются к реликвии, могут впоследствии иметь детей. Встретить святыню можно 26 мая 2024 года в 9.00.
Ранее редакция TagilCity.ru писала о смысле праздника Введения во храм. Он посвящен Богородице, которая является самым чистым человеком на земле. Мария родилась у престарелых родителей, когда они уже не надеялись на чудо. Главная идея праздника — привести человека к Богу. Пояс Богородицы уже не первый раз приезжает в Нижний Тагил.