tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Храм в московском стиле возведут в Екатеринбурге

Храм в московском стиле возведут в Екатеринбурге

16 апреля 2024, 12:49
Фото: 1MI
В Академическом районе Екатеринбурга появится новый храм. Он будет назван в честь страстотерпца Евгения Боткина.

Церковь будет находиться между будущим зданием Уральского института и «Школьным» кварталом, пишет «ФедералПресс».

Известно, что на пространстве этих кварталов уже возведена школа и детсад. А крест на этом месте для будущего храма установили еще шесть лет назад.

Планируется, что храм возведут по образцу столичной архитектуры семнадцатого века. У сооружения будут окна в форме овала. Храм будет высотой почти 45 метров.

Там одновременно смогут находиться 265 человек. Два купола будут покрыты золотым цветом.

Ранее сообщалось, что в ХМАО будет реконструирован мост в Свердловскую область.

На месте для спорного храма в Екатеринбурге построят жилой комплекс
Узнать подробнее
Читайте также:
Два детских сада будут построены в Нижнем ТагилеБаскетбольную спортшколу построят в Екатеринбурге
#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Строительство#Церковь#Храм#Прихожане#Екатеринбург
Подпишитесь
18+. «Пацанская Россия. Нижний Тагил»
Вчера, 14:20
Итоги недели: Росприроднадзор vs предприятия, плохая вода в Тагиле и навозные фонтаны
Вчера, 11:40
Стало известно, кто виноват в смерти молодой журналистки из Нижнего Тагила
Вчера, 12:06
Прогулки по Нижнему Тагилу: плотина у Лисьей горы
Вчера, 09:54
В Невьянске рыбак провалился под лед и утонул
Вчера, 14:14
«Авито» подключил упрощенную проверку подлинности профиля через Госуслуги
Сегодня, 04:00
"