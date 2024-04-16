Храм в московском стиле возведут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Церковь будет находиться между будущим зданием Уральского института и «Школьным» кварталом, пишет «ФедералПресс».
Известно, что на пространстве этих кварталов уже возведена школа и детсад. А крест на этом месте для будущего храма установили еще шесть лет назад.
Планируется, что храм возведут по образцу столичной архитектуры семнадцатого века. У сооружения будут окна в форме овала. Храм будет высотой почти 45 метров.
Там одновременно смогут находиться 265 человек. Два купола будут покрыты золотым цветом.
Ранее сообщалось, что в ХМАО будет реконструирован мост в Свердловскую область.