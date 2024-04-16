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В ХМАО будет реконструирован мост в Свердловскую область

В ХМАО будет реконструирован мост в Свердловскую область

16 апреля 2024, 09:08
Фото: 1MI
В Советском районе ХМАО решили реконструировать путепровод через реку Ейтья на трассе «Югра» в Свердловскую область.

Участок Югорск — Таежный является частью опорной сети РФ и выходит на Свердловскую область. В связи с этим было решено обеспечить комфортное и безопасное транспортное движение на мосту, рассказали в Telegram-канале Управтодор Югры.

Так как путепровод был построен более 20 лет назад, ему необходим ремонт. Рабочие установят новую изоляцию дорожного полотна, покрытие на дороге, а также балки пролетов. Подготовка к реконструкции начнется в мае 2024 года.

Ремонт моста планируется закончить осенью 2024 года.

Напомним, во время ремонта моста на Серовском тракте был обнаружен дефект. В связи с этим участок дороги был закрыт.

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