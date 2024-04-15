«Пацанский» Тагил, Лисья гора, подростки в интернете и ремонт вентиляции

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
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TagilCity.ru представляет проект «Пацанская Россия. Нижний Тагил» и вспоминает об ОПГ, которые боролись за сферы влияния в криминальные 90-е годы. Кокоринская группировка, «Герат-Урал», «Фортуна» и другие многие другие — угоны, убийства, драки и перестрелки. Криминальная романтика длилась недолго. Многие бандиты были убиты, других посадили, но местные жители до сих пор помнят то темное и «смутное» время.
В Нижнем Тагиле снижается качество питьевой воды, однако специалисты считают, что ситуация улучшится после открытия станции водоподготовки «Южная». Росприроднадзор заинтересовался информацией о загрязнении воздуха предприятиями и проводит собственную выездную проверку. Читайте экоитоги Нижнего Тагила в нашем еженедельном обзоре.
Каждый человек должен знать, с чего начинается его малая родина. В Нижнем Тагиле — это, без сомнения, Лисья гора, а точнее — плотина, с которой в начале 18 века фактически и началась история города. О ее возведении, работе и реконструкции читайте в нашей рубрике «Прогулки по Нижнему Тагилу».
Современные подростки просто живут в интернете и не представляют своего существования без компьютеров и мобильных телефонов. Это наша новая реальность. Но можно ли сделать их пребывание в сети безопасным? Что могут сделать взрослые, чтобы защитить своего ребенка в онлайн-пространстве? На вопросы TagilCity.ru отвечает психолог Лиза Котельникова.
В поселке Первомайском под Нижним Тагилом жители одного из домов обитают под дырявой крышей и каждый день ждут, что на них рухнет вентиляция. Кирпичный «столбик» упал еще 28 марта, однако управляющая компания пока не спешит убирать опасный объект с крыши. Вода течет в квартиры, а сверху может в любой момент начаться камнепад.