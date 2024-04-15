«Пацанский» Тагил, Лисья гора, подростки в интернете и ремонт вентиляции

Современные подростки просто живут в интернете и не представляют своего существования без компьютеров и мобильных телефонов. Это наша новая реальность. Но можно ли сделать их пребывание в сети безопасным? Что могут сделать взрослые, чтобы защитить своего ребенка в онлайн-пространстве? На вопросы TagilCity.ru отвечает психолог Лиза Котельникова.