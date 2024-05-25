Молодым работникам сельского хозяйства в Свердловской области повысили выплаты

Также власти Свердловской области будут поощрять и других специалистов, которые решились на переезд в сельскую местность или малые города с населением менее 50 тысяч человек. В частности, претендовать на выплаты смогут электроэнергетики, экономисты и представители некоторых других специальностей. В областной бюджет на эти цели заложено соответствующее финансирование — 3 млн рублей.