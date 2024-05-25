tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Молодым аграриям Свердловской области увеличили выплаты

Молодым работникам сельского хозяйства в Свердловской области повысили выплаты

25 мая 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney

Молодым аграриям Свердловской области увеличили выплаты

Молодежь, которая устраивается на работу в сельхозпредприятия региона, сможет получить от 200 до 300 тысяч рублей «подъемных».

Выплаты увеличены на 50 рублей для сотрудников со средним образованием и на 100 тысяч — с высшим, сообщает департамент информполитики.

Также власти Свердловской области будут поощрять и других специалистов, которые решились на переезд в сельскую местность или малые города с населением менее 50 тысяч человек. В частности, претендовать на выплаты смогут электроэнергетики, экономисты и представители некоторых других специальностей. В областной бюджет на эти цели заложено соответствующее финансирование — 3 млн рублей.

Взамен государство рассчитывает, что молодые люди отработают в сфере сельского хозяйства не менее трех лет.

Ранее в Свердловской области также были увеличены социальные выплаты медикам.

32 тысячи свердловских ветеранов получат выплаты ко Дню Победы
Узнать подробнее
Читайте также:
Донорам крови в Свердловской области заплатили 66 миллионов за годВыплаты классным руководителям увеличены в городах Свердловской областиЕдиновременная выплата на ребенка: кто и как может ее получить в 2024 году
#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Сельское хозяйство#Молодые специалисты#Екатеринбург#Социальные выплаты
Подпишитесь
Военком Нижнего Тагила Александр Вострилов был снят с должности
Вчера, 11:18
50% финансирует город: жители и бизнесмены хотят отремонтировать дорогу на Тагилстрое
Вчера, 13:16
Почему кошка до крови расчесывает уши: эксперт привел неочевидную причину
Вчера, 13:11
Боец СВО с протезом ноги из Нижнего Тагила обратился за гуманитарной помощью
Вчера, 12:13
МУП «Тагилдорстрой» пылесосит берег Черноисточинского водохранилища от пенопласта
Вчера, 12:11
Большегрузы стоят в огромной пробке у склада Ozon в Екатеринбурге
Вчера, 16:01
"