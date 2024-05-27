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Новая мемориальная доска в честь участницы войны появится в Нижнем Тагиле

Новая мемориальная доска в честь участницы войны появится в Нижнем Тагиле

27 мая 2024, 11:28
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле установят мемориальную доску в честь Муганцевой Таисии Александровны. Она участвовала в Великой Отечественной войне.

С инициативой об установке памятника выступила директор гимназии №86. В администрации рассмотрели это предложение и решили, что на здании гимназии установят памятную доску.

Школа находится на улице Коминтерна, 47. На мемориале будет написано: «В этой школе с 1958 по 1961 год работала директором Муганцева Таисья Александровна. Участник Великой Отечественной войны. Награждена Орденом II степени, знаком „Жителю блокадного Ленинграда“».

Изготовить и установить доску должны будут под ответственность представителей самой гимназии. Срок проведения работ — до 1 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что школы региона назовут именами героев России и СССР.

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