Новая мемориальная доска в честь участницы войны появится в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
С инициативой об установке памятника выступила директор гимназии №86. В администрации рассмотрели это предложение и решили, что на здании гимназии установят памятную доску.
Школа находится на улице Коминтерна, 47. На мемориале будет написано: «В этой школе с 1958 по 1961 год работала директором Муганцева Таисья Александровна. Участник Великой Отечественной войны. Награждена Орденом II степени, знаком „Жителю блокадного Ленинграда“».
Изготовить и установить доску должны будут под ответственность представителей самой гимназии. Срок проведения работ — до 1 февраля 2025 года.
Ранее сообщалось, что школы региона назовут именами героев России и СССР.