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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:10

Теплая погода придет в Свердловскую область с начала лета

Теплая погода придет в Свердловскую область с начала лета

28 мая 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области начало лета прогнозируется теплым. Своим прогнозом поделилась метеоролог Уральского УГМС Галина Шепоренко.

По ее данным, в мае в области происходили понижения температуры. Сейчас же появилась надежда, что последним «холодным» днем будет 29 мая.

А далее, в особенности с 31 мая по 2 июня, в области потеплеет. По информации синоптиков «Уральского Гидрометцентра», 31 мая в ночное время будет до +5 градусов, а днем максимум 18 градусов.

1 июня в ночной период будет +7 градусов, днем 22 градуса. 2 июня, ночью ожидается до +9 градусов, а в дневное время разогреется до 25 градусов. Сильных осадков не будет.

Ранее сообщалось, что теплый фронт в регионе в скором времени обещает и другой синоптик, Алексей Пулин.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Потепление#Температура#Осадки#Погода#Лето#Окружающая среда#Градусы#Екатеринбург#Метеорология
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