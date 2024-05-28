Теплая погода придет в Свердловскую область с начала лета

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
По ее данным, в мае в области происходили понижения температуры. Сейчас же появилась надежда, что последним «холодным» днем будет 29 мая.
А далее, в особенности с 31 мая по 2 июня, в области потеплеет. По информации синоптиков «Уральского Гидрометцентра», 31 мая в ночное время будет до +5 градусов, а днем максимум 18 градусов.
1 июня в ночной период будет +7 градусов, днем 22 градуса. 2 июня, ночью ожидается до +9 градусов, а в дневное время разогреется до 25 градусов. Сильных осадков не будет.
Ранее сообщалось, что теплый фронт в регионе в скором времени обещает и другой синоптик, Алексей Пулин.