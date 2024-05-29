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Робототехники из Нижнего Тагила заняли призовые места на престижной олимпиаде

Робототехники из Нижнего Тагила заняли призовые места на престижной олимпиаде

29 мая 2024, 07:22
Фото: ГДДЮТ
Робототехники из Нижнего Тагила заняли призовые места на региональном этапе Российской олимпиады по робототехнике.

Она состоялась в Верхней Пышме. Тема называлась: «Союзники земли». Ребятам нужно было собирать и программировать роботов, чтобы они помогали людям при озеленении пространств в городе, в работе на ферме.

Фото: ГДДЮТ

По спортнаправлению «Вышибалы» участвовал Сосновских Тимофей. Он создал робота по имени Воробушек. В результате он победил. Мальчику предстоит поучаствовать в национальном этапе 27–29 июня в Оренбурге.

В творческом направлении младшие школьники презентовали проект под названием «Пристань-Оренбург. Восстановление судоходства». Школьники создали пристань для судоходства. Ребятам досталось третье место, сообщает ГДДЮТ.

Ранее сообщалось, что тагильчане стали победителями на чемпионате профмастерства.

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#Дарья Сорокина#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Верхняя Пышма#Победа#ГДДЮТ#Олимпиада#Оренбург#Третье место#Ферма#Робототехника#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила
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