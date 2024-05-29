Робототехники из Нижнего Тагила заняли призовые места на престижной олимпиаде

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
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Updated Сегодня, 07:24
Она состоялась в Верхней Пышме. Тема называлась: «Союзники земли». Ребятам нужно было собирать и программировать роботов, чтобы они помогали людям при озеленении пространств в городе, в работе на ферме.
По спортнаправлению «Вышибалы» участвовал Сосновских Тимофей. Он создал робота по имени Воробушек. В результате он победил. Мальчику предстоит поучаствовать в национальном этапе 27–29 июня в Оренбурге.
В творческом направлении младшие школьники презентовали проект под названием «Пристань-Оренбург. Восстановление судоходства». Школьники создали пристань для судоходства. Ребятам досталось третье место, сообщает ГДДЮТ.
Ранее сообщалось, что тагильчане стали победителями на чемпионате профмастерства.