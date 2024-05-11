Приседали и жали штангу: пауэрлифтеры из Тагила победили в спорте ЛИН

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
95 человек, которые заявились на соревнования, участвовали в становой тяге, жиме лежа со штангой и приседали со снарядом. В напряженной борьбе тагильчане из спортшколы им. Михалины Лысовой смогли добиться отличных и значимых результатов. В активе нашей команды оказались по три медали все достоинств, выяснила редакция TagilCity.ru.
Также они отличились и в командном зачете. Девушки смогли взять первое место, и третье досталось команде среди всех участников. В управлении физкультуры и спорта поздравили с победой тренеров, которые подготовили спортсменов.