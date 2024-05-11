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Published Сегодня, 13:52

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9 медалей завоевали пауэрлифтеры из Нижнего Тагила в спорте ЛИН

Приседали и жали штангу: пауэрлифтеры из Тагила победили в спорте ЛИН

11 мая 2024, 13:52
Фото: Управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила

9 медалей завоевали пауэрлифтеры из Нижнего Тагила в спорте ЛИН

В Нижнем Тагиле завершились Чемпионат и Первенство России по пауэрлифтингу в спорте ЛИН. Тагильские спортсмены заняли весь пьедестал почета.

95 человек, которые заявились на соревнования, участвовали в становой тяге, жиме лежа со штангой и приседали со снарядом. В напряженной борьбе тагильчане из спортшколы им. Михалины Лысовой смогли добиться отличных и значимых результатов. В активе нашей команды оказались по три медали все достоинств, выяснила редакция TagilCity.ru.

Также они отличились и в командном зачете. Девушки смогли взять первое место, и третье досталось команде среди всех участников. В управлении физкультуры и спорта поздравили с победой тренеров, которые подготовили спортсменов.

Фото: Управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила

Ранее спортсмены САШ имени Лысовой заняли призовые места на Кубке России по пауэрлифтингу.

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#Евгения Сафина#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Победа#Пауэрлифтинг#Спортсмены#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила#Лин
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