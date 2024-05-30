tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

Экс-руководитель «Тагилгражданпроекта» Борис Рыбалко умер в возрасте 75 лет

В Нижнем Тагиле простятся с экс-главой «Тагилгражданпроекта» Борисом Рыбалко

30 мая 2024, 14:59
Фото: 1MI

Экс-руководитель «Тагилгражданпроекта» Борис Рыбалко умер в возрасте 75 лет

По проектам Бориса Рыбалко в Нижнем Тагиле построено множество больниц, школ, учреждений культуры.

О смерти проектировщика, строителя и архитектора Бориса Рыбалко стало известно в среду, 29 мая. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет, сообщает группа «Реквием» ВКонтакте.

Коренной тагильчанин, он всю жизнь посвятил родному городу. В течение двух лет, с 2016 по 2018 годы, он возглавлял «Тагилгражданпроект», а далее в течение многих лет занимал должность заместителя.

Фото: группа «Реквием» ВКонтакте

Борис Рыбалко работал буквально до последних дней своей жизни: на пенсию его проводили лишь 27 мая, два дня назад.

Родные и близкие вспоминают покойного, как очень деятельного человека, который не любил сидеть на месте. Помимо архитектуры Борис Васильевич увлекался компьютерами, автомобилями, прекрасно разбирался в современных гаджетах.

Прощание с Борисом Васильевичем Рыбалко состоится в пятницу, 31 мая, по адресу: улица Челюскинцев, 47.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге неожиданно скончался начальник Октябрьского ДЭУ Тимофей Веденев.

Известный тренер по боксу в Екатеринбурге скончался на 75 году жизни
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле простились с экс-начальником авиамастерской Василием Троном«Витя — Леший, друг и брат»: на СВО героически погиб боец из села под Нижним Тагилом«Я не верю, ты живой». В Тагиле простятся с погибшим на СВО Сергеем Марковым
#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Смерть#Похороны#Тагилгражданпроект#Прощание#Екатеринбург
Подпишитесь
Депутаты в Нижнем Тагиле предложили мэрии отказаться от строительства нового вуза
Сегодня, 14:39
Смерть Анастасии Заворотнюк: реакция коллег и родных, похороны, лучшие фильмы
Сегодня, 13:58
Картофель в Свердловской области резко подорожал
Сегодня, 12:03
Ведущий праздников из Свердловской области погиб на СВО
Сегодня, 11:25
Магнитная буря накроет Свердловскую область в первый день лета
Сегодня, 08:24
Пассажирка с 21 тысячей долларов задержана в Кольцово в Екатеринбурге
Сегодня, 11:07
"