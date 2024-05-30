В Нижнем Тагиле простятся с экс-главой «Тагилгражданпроекта» Борисом Рыбалко

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
О смерти проектировщика, строителя и архитектора Бориса Рыбалко стало известно в среду, 29 мая. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет, сообщает группа «Реквием» ВКонтакте.
Коренной тагильчанин, он всю жизнь посвятил родному городу. В течение двух лет, с 2016 по 2018 годы, он возглавлял «Тагилгражданпроект», а далее в течение многих лет занимал должность заместителя.
Борис Рыбалко работал буквально до последних дней своей жизни: на пенсию его проводили лишь 27 мая, два дня назад.
Родные и близкие вспоминают покойного, как очень деятельного человека, который не любил сидеть на месте. Помимо архитектуры Борис Васильевич увлекался компьютерами, автомобилями, прекрасно разбирался в современных гаджетах.
Прощание с Борисом Васильевичем Рыбалко состоится в пятницу, 31 мая, по адресу: улица Челюскинцев, 47.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге неожиданно скончался начальник Октябрьского ДЭУ Тимофей Веденев.