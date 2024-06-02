Огромные очереди из родителей выстроились у поликлиник Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Справка о том, что ребенок не был в контакте в больными ОРВИ, является частью пакета документов при отправке ребенка в лагерь. Без нее школьника могут не принять в оздоровительное учреждение, поэтому родители в воскресенье, 2 июня, пришли в поликлиники, рассказали Ura.ru в детской горбольнице №9 Екатеринбурга.
Сегодня в очереди в основном стоят те семьи, где ребенок уезжает в лагерь в другой регион. В ряде медицинских учреждений, в частности, в поликлинике №2, оформлением справок занимаются дополнительные сотрудники.
Ранее некоторые школьные и загородные лагеря заявили, что справка из поликлиники не потребуется, а ребенка примут при наличии сертификата о профилактических прививок.
В Минобразования Свердловской области пообещали в этом сезоне усилить меры безопасности в летних лагерях.