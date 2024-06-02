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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Родители в Екатеринбурге выстроились в очереди за справками в лагеря

Огромные очереди из родителей выстроились у поликлиник Екатеринбурга

2 июня 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney

Родители в Екатеринбурге выстроились в очереди за справками в лагеря

Екатеринбуржцы пытаются получить медицинские справки на детей, которые уезжают в загородные лагеря.

Справка о том, что ребенок не был в контакте в больными ОРВИ, является частью пакета документов при отправке ребенка в лагерь. Без нее школьника могут не принять в оздоровительное учреждение, поэтому родители в воскресенье, 2 июня, пришли в поликлиники, рассказали Ura.ru в детской горбольнице №9 Екатеринбурга.

Сегодня в очереди в основном стоят те семьи, где ребенок уезжает в лагерь в другой регион. В ряде медицинских учреждений, в частности, в поликлинике №2, оформлением справок занимаются дополнительные сотрудники.

Ранее некоторые школьные и загородные лагеря заявили, что справка из поликлиники не потребуется, а ребенка примут при наличии сертификата о профилактических прививок.

В Минобразования Свердловской области пообещали в этом сезоне усилить меры безопасности в летних лагерях.

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#Дарья Бобровицкая#Дети#Отдых#Очередь#Родители#Детский лагерь#Лето#Летний лагерь#Справка#Поликлиники#Загородный лагерь#Медицинская справка#Екатеринбург
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