Огромные очереди из родителей выстроились у поликлиник Екатеринбурга

Справка о том, что ребенок не был в контакте в больными ОРВИ, является частью пакета документов при отправке ребенка в лагерь. Без нее школьника могут не принять в оздоровительное учреждение, поэтому родители в воскресенье, 2 июня, пришли в поликлиники, рассказали Ura.ru в детской горбольнице №9 Екатеринбурга.