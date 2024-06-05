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Дети — будущее страны. Названы правила сохранения здоровья ребенка

Дети — будущее страны. Названы правила сохранения здоровья ребенка

5 июня 2024, 07:55
Фото: Изображение Midjourney
В рамках «Недели сохранения здоровья детей», объявленной Министерством здравоохранения Российской Федерации, специалисты ДГБ Нижнего Тагила рассказали, как укрепить иммунитет представителей подрастающего поколения. Подробности — в материале TagilCity.ru.

Сохранение здоровья подрастающего поколения — одна из самых важных задач в сфере защиты интересов детства. Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний ребенка лежат не только на плечах семьи, государства, но и общества в целом, ведь именно дети в будущем определяют благополучие страны.

По мнению большинства ученых, физическое здоровье любого человека, в том числе ребенка, наполовину зависит от образа жизни. На 40% — от экологических факторов и генетических особенностей. И лишь на 10% — от развития медицины.

Роль семьи в формировании здорового образа жизни и, как следствие, физического здоровья малыша огромна. Личный позитивный пример родителей — главная составляющая процесса. Именно в окружении родных формируются и прививаются полезные привычки и отвергаются вредные. Мамы и папы обязаны заботиться о физическом, психическом, духовном и нравственном здоровье своего ребенка.

Основные факторы сохранения физического здоровья детей:

  • Режим дня формирует правильную последовательность смены труда и отдыха. Благодаря полноценному сну происходит восстановление потраченной энергии и снижение воздействия стрессов на организм ребенка.

Сколько часов сна нужно? Детям в возрасте 1-2 лет — 11-14 часов, 3-5 лет — 10-13 часов, 6-12 лет — 9-12 часов.

  • Правильное питание. Рациональное сочетание белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов — залог успешного развития. В меню ребенка должны быть включены молочные продукты, каши, овощи и фрукты, ягоды и орехи.
  • Физическая активность и прогулки обеспечивают правильное формирование опорно-двигательного аппарата и отсутствие нарушений осанки или плоскостопия. Сидячий образ жизни способствует появлению лишнего веса и различных проблем со здоровьем. Дети чаще взрослых должны находиться на свежем воздухе.
  • Личная гигиена. Правильный уход за телом ребенка избавляет от множества проблем и снижает риск развития различных заболеваний. Сюда же относится и регулярная уборка квартиры или дома.
  • Закаливание адаптирует детский организм к внешней среде (воздействию микробов и вирусов). Не обязательно с первых дней жизни обливать малыша холодной водой. Достаточно не кутать его после купания и часто проветривать помещение.
  • Эмоциональное и психическое состояние — основополагающий фактор в процессе укрепления физического здоровья ребенка. Если ребенку дома комфортно, он чувствует заботу и любовь, то будет счастлив и спокоен. Положительные эмоции укрепляют иммунитет, улучшают гормональный фон и нормализуют метаболические процессы в организме.
  • Своевременное обращение к врачу. Отсутствие должного внимания к возникающим симптомам может стать причиной развития серьезных осложнений.
  • Профилактические медицинские осмотры и вакцинация. Пренебрежение прививками и диспансеризацией также грозит непредвиденными обстоятельствами со стороны детского организма.
Фото: Изображение Midjourney

В Детской городской больнице Нижнего Тагила работа ведется сразу по нескольким направлениям. Так, в городе действует кабинет ранней помощи. Врач-педиатр принимает родителей с детьми из группы перинатального риска и консультирует семьи Горнозаводского управленческого округа и Нижнего Тагила. На прием родители приходят с малышами из группы риска, а также с детьми, имеющими тяжелые и редкие заболевания, которые называются орфанными. Кроме того, в кабинете воспитания здорового ребенка родители могут задать все интересующие их вопросы по питанию, уходу, массажу и развитию малыша. В отделении медико-социальной помощи ведется работа с семьями с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
Телефон единого кол-центра детской городской больницы: 8 (3435) 37-81-82.

Детство — это очень важный период в жизни ребенка, от которого зависит здоровье человека в будущем. Огромное влияние на здоровье детей оказывает грудное вскармливание. С молоком матери ребенок получает все необходимые ему по возрасту питательные вещества и витамины, — рассказала специалист кабинета воспитания здорового ребенка детской городской больницы Марина Зяблицева.

Согласно статистике, в структуре общей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет первые места занимают болезни органов дыхания, пищеварения, болезни глаз и придаточного аппарата.

В целях раннего выявления тяжелых наследственных и врожденных заболеваний в России проводятся пренатальный и неонатальный скрининги, которые позволяют своевременно диагностировать заболевания, начать лечение.

Ранее TagilCity.ru рассказывал о советах специалистов по рождению здорового ребенка.

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