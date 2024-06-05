Дети — будущее страны. Названы правила сохранения здоровья ребенка

В Детской городской больнице Нижнего Тагила работа ведется сразу по нескольким направлениям. Так, в городе действует кабинет ранней помощи. Врач-педиатр принимает родителей с детьми из группы перинатального риска и консультирует семьи Горнозаводского управленческого округа и Нижнего Тагила. На прием родители приходят с малышами из группы риска, а также с детьми, имеющими тяжелые и редкие заболевания, которые называются орфанными. Кроме того, в кабинете воспитания здорового ребенка родители могут задать все интересующие их вопросы по питанию, уходу, массажу и развитию малыша. В отделении медико-социальной помощи ведется работа с семьями с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

Телефон единого кол-центра детской городской больницы: 8 (3435) 37-81-82.