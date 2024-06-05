Дети — будущее страны. Названы правила сохранения здоровья ребенка

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Published Сегодня, 07:55
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Сохранение здоровья подрастающего поколения — одна из самых важных задач в сфере защиты интересов детства. Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний ребенка лежат не только на плечах семьи, государства, но и общества в целом, ведь именно дети в будущем определяют благополучие страны.
По мнению большинства ученых, физическое здоровье любого человека, в том числе ребенка, наполовину зависит от образа жизни. На 40% — от экологических факторов и генетических особенностей. И лишь на 10% — от развития медицины.
Роль семьи в формировании здорового образа жизни и, как следствие, физического здоровья малыша огромна. Личный позитивный пример родителей — главная составляющая процесса. Именно в окружении родных формируются и прививаются полезные привычки и отвергаются вредные. Мамы и папы обязаны заботиться о физическом, психическом, духовном и нравственном здоровье своего ребенка.
Основные факторы сохранения физического здоровья детей:
Сколько часов сна нужно? Детям в возрасте 1-2 лет — 11-14 часов, 3-5 лет — 10-13 часов, 6-12 лет — 9-12 часов.
В Детской городской больнице Нижнего Тагила работа ведется сразу по нескольким направлениям. Так, в городе действует кабинет ранней помощи. Врач-педиатр принимает родителей с детьми из группы перинатального риска и консультирует семьи Горнозаводского управленческого округа и Нижнего Тагила. На прием родители приходят с малышами из группы риска, а также с детьми, имеющими тяжелые и редкие заболевания, которые называются орфанными. Кроме того, в кабинете воспитания здорового ребенка родители могут задать все интересующие их вопросы по питанию, уходу, массажу и развитию малыша. В отделении медико-социальной помощи ведется работа с семьями с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
Телефон единого кол-центра детской городской больницы: 8 (3435) 37-81-82.
Детство — это очень важный период в жизни ребенка, от которого зависит здоровье человека в будущем. Огромное влияние на здоровье детей оказывает грудное вскармливание. С молоком матери ребенок получает все необходимые ему по возрасту питательные вещества и витамины, — рассказала специалист кабинета воспитания здорового ребенка детской городской больницы Марина Зяблицева.
Согласно статистике, в структуре общей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет первые места занимают болезни органов дыхания, пищеварения, болезни глаз и придаточного аппарата.
В целях раннего выявления тяжелых наследственных и врожденных заболеваний в России проводятся пренатальный и неонатальный скрининги, которые позволяют своевременно диагностировать заболевания, начать лечение.
Ранее TagilCity.ru рассказывал о советах специалистов по рождению здорового ребенка.