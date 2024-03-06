Как здоровье ребенка зависит от состояния матери во время беременности? Рассказываем

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
В России здоровью будущих мам уделяется особое внимание. Как правило, врач должен наблюдать течение беременности на протяжении всего срока. В Свердловской области бесплатные приемы ведутся в женских консультациях по месту жительства. Если будущая мама проживает не по прописке, она может встать на учет в ближайшую консультацию. Для этого необходимо предъявить полис ОМС.
Говоря о материнском здоровье, мы имеем в виду здоровье женщин до и во время беременности, во время родов и в послеродовой период.
Здоровье ребенка во многом зависит от здоровья и благополучия матери. Общее состояние здоровья женщины до беременности может повлиять на вероятность рождения больного ребенка и развития хронических состояний на последующих этапах жизни. Высокий риск формирования отклонений в развитии малыша связан с наличием у матери, например, заболеваний репродуктивной системы или болезней других органов (сахарным диабетом, заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, вредными привычками и даже особенностями питания).
На фоне неблагоприятного состояния здоровья матери могут сформироваться аномалии родовой деятельности: асфиксия плода, гипоксическое повреждение головного мозга ребенка, акушерские кровотечения, послеродовые воспалительные заболевания.
В каждой женской консультации проводят обучающие занятия для будущих мам. Беременных женщин психологически и физически подготавливают к деторазрешению: рассказывают о самих родах, о правильном дыхании, которое облегчит этот процесс, и о том, что нужно будет взять с собой в роддом. За помощью часто обращаются и к психологу, который также помогает развеять какие-либо страхи на любом этапе подготовки к материнству.
С рождением малыша забота о его здоровье продолжается. Для ребенка семья — основная среда обитания, оказывающая влияние на характер, взаимоотношение с другими людьми и отношение к здоровью. Одна из важных задач каждого родителя — научить детей заботиться о своем здоровье на протяжении всей жизни. Привычки, сформированные в детстве, переносятся во взрослую жизнь и снижают либо, наоборот, повышают риски развития широко распространенных заболеваний.
В первый год жизни за здоровьем и развитием ребенка наблюдают профессионалы. Сразу после рождения малыша наблюдает неонатолог, который еще в роддоме проводит необходимые процедуры, берет анализы и делает прививки. После выписки из перинатального центра для осмотра новорожденного домой приходит патронажная сестра. Она рассказывает о правилах кормления и гигиены. Далее младенец наблюдается в поликлинике по месту прикрепления.
Решающее значение для сохранения детского здоровья имеют профилактические осмотры и вакцинация детей. Благодаря профосмотрам удается выявлять заболевания на ранней стадии, а вакцинация — это единственный способ уберечь ребенка от опасных или даже смертельно опасных инфекций, — отметил главный врач детской городской больницы Дмитрий Клейменов.
Вакцинация детей — это защита от таких тяжелых инфекций как туберкулез, гепатиты, краснуха, полиомиелит, корь, грипп и многих других.
В ДГБ Нижнего Тагила действует кабинет для детей из группы перинатального риска. На прием сюда обращаются с детьми, имеющими тяжелые и редкие заболевания. Также работает кабинет воспитания здорового ребенка, где специалист совместно с участковыми врачами работает над укреплением здоровья детей, проводит консультации по грудному вскармливанию, питанию, обучает родителей методам профилактики заболеваний, гигиене и воспитанию детей.
Напомним, в прошлом году в детской поликлинике на Тагилстроевской, 4 на ГГМ после капитального ремонта возобновил работу бассейн, в котором проводят занятия для оздоровления мам, малышей и школьников. Инструкторы занимаются и с маломобильными детьми: одна из чаш бассейна оборудована гидравлическими подъемниками. С середины марта 2024 года здесь планируется возобновить занятия в бассейне с беременными женщинами.
Именно мама и папа несут ответственность за здоровье собственного ребенка.
Отметим, в Свердловской области реализуется план мероприятий Десятилетие детства в период до 2027 года. Основные цели проекта: укрепление и охрана здоровья детей, повышение качества и доступности медицинской помощи детям и создание благоприятных условий для их гармоничного развития.