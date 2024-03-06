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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Как здоровье ребенка зависит от состояния матери во время беременности? Рассказываем

Как здоровье ребенка зависит от состояния матери во время беременности? Рассказываем

6 марта 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney
Здоровье матери и ребенка — взаимосвязанные понятия, ведь проблемы с их здоровьем могут проявиться еще во время беременности. Своевременная постановка на учет в женскую консультацию поможет отследить любые изменения в состоянии плода или будущей мамы и вовремя назначить лечение.

В России здоровью будущих мам уделяется особое внимание. Как правило, врач должен наблюдать течение беременности на протяжении всего срока. В Свердловской области бесплатные приемы ведутся в женских консультациях по месту жительства. Если будущая мама проживает не по прописке, она может встать на учет в ближайшую консультацию. Для этого необходимо предъявить полис ОМС.

Говоря о материнском здоровье, мы имеем в виду здоровье женщин до и во время беременности, во время родов и в послеродовой период.

Здоровье ребенка во многом зависит от здоровья и благополучия матери. Общее состояние здоровья женщины до беременности может повлиять на вероятность рождения больного ребенка и развития хронических состояний на последующих этапах жизни. Высокий риск формирования отклонений в развитии малыша связан с наличием у матери, например, заболеваний репродуктивной системы или болезней других органов (сахарным диабетом, заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, вредными привычками и даже особенностями питания).

На фоне неблагоприятного состояния здоровья матери могут сформироваться аномалии родовой деятельности: асфиксия плода, гипоксическое повреждение головного мозга ребенка, акушерские кровотечения, послеродовые воспалительные заболевания.

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В каждой женской консультации проводят обучающие занятия для будущих мам. Беременных женщин психологически и физически подготавливают к деторазрешению: рассказывают о самих родах, о правильном дыхании, которое облегчит этот процесс, и о том, что нужно будет взять с собой в роддом. За помощью часто обращаются и к психологу, который также помогает развеять какие-либо страхи на любом этапе подготовки к материнству.

С рождением малыша забота о его здоровье продолжается. Для ребенка семья — основная среда обитания, оказывающая влияние на характер, взаимоотношение с другими людьми и отношение к здоровью. Одна из важных задач каждого родителя — научить детей заботиться о своем здоровье на протяжении всей жизни. Привычки, сформированные в детстве, переносятся во взрослую жизнь и снижают либо, наоборот, повышают риски развития широко распространенных заболеваний.

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В первый год жизни за здоровьем и развитием ребенка наблюдают профессионалы. Сразу после рождения малыша наблюдает неонатолог, который еще в роддоме проводит необходимые процедуры, берет анализы и делает прививки. После выписки из перинатального центра для осмотра новорожденного домой приходит патронажная сестра. Она рассказывает о правилах кормления и гигиены. Далее младенец наблюдается в поликлинике по месту прикрепления.

Решающее значение для сохранения детского здоровья имеют профилактические осмотры и вакцинация детей. Благодаря профосмотрам удается выявлять заболевания на ранней стадии, а вакцинация — это единственный способ уберечь ребенка от опасных или даже смертельно опасных инфекций, — отметил главный врач детской городской больницы Дмитрий Клейменов.

Вакцинация детей — это защита от таких тяжелых инфекций как туберкулез, гепатиты, краснуха, полиомиелит, корь, грипп и многих других.

В ДГБ Нижнего Тагила действует кабинет для детей из группы перинатального риска. На прием сюда обращаются с детьми, имеющими тяжелые и редкие заболевания. Также работает кабинет воспитания здорового ребенка, где специалист совместно с участковыми врачами работает над укреплением здоровья детей, проводит консультации по грудному вскармливанию, питанию, обучает родителей методам профилактики заболеваний, гигиене и воспитанию детей.

Напомним, в прошлом году в детской поликлинике на Тагилстроевской, 4 на ГГМ после капитального ремонта возобновил работу бассейн, в котором проводят занятия для оздоровления мам, малышей и школьников. Инструкторы занимаются и с маломобильными детьми: одна из чаш бассейна оборудована гидравлическими подъемниками. С середины марта 2024 года здесь планируется возобновить занятия в бассейне с беременными женщинами.

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Вот несколько советов от специалистов о том, как укрепить здоровье ребенка:

  • Закаливание. При купании малыша можно постепенно снижать температуру воды на градус, но не ниже 25°C. Иммунитет ребенка заметно повышается даже от таких простых процедур.
  • Регулярные прогулки. Важно правильно одеть ребенка, ведь перегревание наносит больше вреда здоровью детей, чем переохлаждение.
  • Зарядка. Не обязательно проводить ее утром, можно делать ее в течение дня.
  • Питание. Современные мамы все чаще отказываются (без медицинских показаний) от кормления грудью и переходят на искусственное вскармливание ребенка. Однако именно материнское молоко содержит антитела, защищающие малыша от инфекций и аллергии. Следующие этапы — введение прикорма, а затем переход к общему столу (со здоровой пищей) — крайне важны.

Именно мама и папа несут ответственность за здоровье собственного ребенка.

Отметим, в Свердловской области реализуется план мероприятий Десятилетие детства в период до 2027 года. Основные цели проекта: укрепление и охрана здоровья детей, повышение качества и доступности медицинской помощи детям и создание благоприятных условий для их гармоничного развития.

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