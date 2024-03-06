Как здоровье ребенка зависит от состояния матери во время беременности? Рассказываем

В каждой женской консультации проводят обучающие занятия для будущих мам. Беременных женщин психологически и физически подготавливают к деторазрешению: рассказывают о самих родах, о правильном дыхании, которое облегчит этот процесс, и о том, что нужно будет взять с собой в роддом. За помощью часто обращаются и к психологу, который также помогает развеять какие-либо страхи на любом этапе подготовки к материнству.