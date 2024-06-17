Сотрудники ОВД Шали нарвались на выговоры от главы свердловской полиции

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Руководитель Свердловского УМВД Александр Мешков посетил ОВД района в понедельник, 17 июня.
Шалинское отделение внутренних дел, которое обслуживает около 18,5 тысяч человек, за один год «провалилось» во внутреннем рейтинге УМВД почти на 20 пунктов: с места в первой десятке в 2023 году до 33 места в текущем.
Серьезные просчеты допущены по таким направлениям, как оборот наркотиков, количество ДТП, борьба с мошенничеством, расследование экономических преступлений. Положительные моменты также имеются: в частности, у ОВД есть успехи в борьбе с незаконным оборотом оружия, более чем на 27% снизилось число «пьяных» преступлений.
Александр Мешков раскритиковал работу отдела и тут же объявил выговор трем должностным лицам. Еще одного сотрудника дисциплинарное взыскание ждет по возвращении из отпуска. Шалинскому ОВД дано время на устранение недочетов в работе.
Как отмечает пресс-служба УМВД, руководитель Главка продолжит лично посещать районные отделения и намерен лично контролировать работу на местах.