tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Глава свердловской полиции Мешков устроил разнос руководству ОВД Шали

Сотрудники ОВД Шали нарвались на выговоры от главы свердловской полиции

17 июня 2024, 13:46
Фото: УМВД Свердловской области/Валерий Горелых

Глава свердловской полиции Мешков устроил разнос руководству ОВД Шали

Трое полицейских Шалинского ОВД уже получили дисциплинарные взыскания. На очереди — еще один сотрудник, который пока находится в отпуске.

Руководитель Свердловского УМВД Александр Мешков посетил ОВД района в понедельник, 17 июня.

Шалинское отделение внутренних дел, которое обслуживает около 18,5 тысяч человек, за один год «провалилось» во внутреннем рейтинге УМВД почти на 20 пунктов: с места в первой десятке в 2023 году до 33 места в текущем.

Серьезные просчеты допущены по таким направлениям, как оборот наркотиков, количество ДТП, борьба с мошенничеством, расследование экономических преступлений. Положительные моменты также имеются: в частности, у ОВД есть успехи в борьбе с незаконным оборотом оружия, более чем на 27% снизилось число «пьяных» преступлений.

Александр Мешков раскритиковал работу отдела и тут же объявил выговор трем должностным лицам. Еще одного сотрудника дисциплинарное взыскание ждет по возвращении из отпуска. Шалинскому ОВД дано время на устранение недочетов в работе.

Как отмечает пресс-служба УМВД, руководитель Главка продолжит лично посещать районные отделения и намерен лично контролировать работу на местах.

Читайте также:
Прокуратура заинтересовалась сбившим трех человек жителем Горного ЩитаАвтомобилист под Екатеринбургом сбил трех человек и протаранил стену магазинаБыли пьяны и под кайфом: в Ревде полиция задержала двух молодых наркоманов
#Дарья Бобровицкая#ДТП#Полиция#Оружие#Мошенничество#Наркотики#18+#Екатеринбург#Шалинский район#Александр Мешков#ОВД Шали#Выговоры#Внутренний рейтинг#Пьяные преступления#Дисциплинарное взыскание
Подпишитесь
Установить 50-метровый флагшток в Нижнем Тагиле планируется до Дня города
Сегодня, 08:37
«УХП-Амдор» в Тагиле получил предостережение за отсутствие паспортов безопасности
Сегодня, 07:33
В Нижнем Тагиле на опасной дороге в 9 поселке обустроят тротуары
Сегодня, 03:00
34 медработника получили награды главы Нижнего Тагила за вклад в охрану здоровья
Сегодня, 12:45
Тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области вырастут от 9 до 13,8% с 1 июля
Сегодня, 12:49
В июне Урал накроют мощные магнитные бури: на Солнце растет новое суперпятно
Сегодня, 08:12