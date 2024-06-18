Мошенники припугнули «Википедией» адвоката в Свердловской области и забрали миллион

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Адвокату позвонила неизвестная и, назвав себя сотрудницей «Википедии», рассказала, что у аферистов есть доступ к сайту, вследствие чего они могут изменить о нем информацию. Кроме того, по ее словам, мошенники могут воспользоваться его счетами в банке, пишет Ура.ру.
Далее Винницкий стал выполнять указания собеседницы и таким образом отдал ей 992 тысячи рублей. После разговора с сыном адвокат понял, что стал его обманули злоумышленники. В правоохранительных органах возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудник вуза отдал мошенникам 400 тысяч рублей. После этого он обратился в полицию. Правоохранители возбудили дело.