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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Мошенники припугнули «Википедией» адвоката в Свердловской области и забрали миллион

Мошенники припугнули «Википедией» адвоката в Свердловской области и забрали миллион

18 июня 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney
Адвоката и члена Общественной палаты Свердловской области Владимира Винницкого обманули аферисты. Злоумышленники забрали у него почти миллион рублей.

Адвокату позвонила неизвестная и, назвав себя сотрудницей «Википедии», рассказала, что у аферистов есть доступ к сайту, вследствие чего они могут изменить о нем информацию. Кроме того, по ее словам, мошенники могут воспользоваться его счетами в банке, пишет Ура.ру.

Далее Винницкий стал выполнять указания собеседницы и таким образом отдал ей 992 тысячи рублей. После разговора с сыном адвокат понял, что стал его обманули злоумышленники. В правоохранительных органах возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудник вуза отдал мошенникам 400 тысяч рублей. После этого он обратился в полицию. Правоохранители возбудили дело.

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