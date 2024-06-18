Мошенники припугнули «Википедией» адвоката в Свердловской области и забрали миллион

Адвокату позвонила неизвестная и, назвав себя сотрудницей «Википедии», рассказала, что у аферистов есть доступ к сайту, вследствие чего они могут изменить о нем информацию. Кроме того, по ее словам, мошенники могут воспользоваться его счетами в банке, пишет Ура.ру.