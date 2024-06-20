Мужчина в Екатеринбурге умер в вагоне трамвая

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Когда общественный транспорт был на остановке «Библиотека», горожанин упал на пол и потерял сознание. Как рассказал очевидец, водитель вызвал скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось, пишет Е1.
Из-за случившегося временно затруднено движение трамваев. Причина смерти пассажира неизвестна.
Напомним, 2 мая 2024 года в Екатеринбурге не стало местного жителя, который на момент смерти ехал в трамвае №8 на Уралмаше. Спасти екатеринбуржца медики не смогли.