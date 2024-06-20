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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Мужчина в Екатеринбурге умер в вагоне трамвая

Мужчина в Екатеринбурге умер в вагоне трамвая

20 июня 2024, 05:14
Фото: Е1
В Екатеринбурге скончался пассажир трамвая №24. Инцидент случился в районе Уралмаша 20 июня 2024 года.

Когда общественный транспорт был на остановке «Библиотека», горожанин упал на пол и потерял сознание. Как рассказал очевидец, водитель вызвал скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось, пишет Е1.

Из-за случившегося временно затруднено движение трамваев. Причина смерти пассажира неизвестна.

Напомним, 2 мая 2024 года в Екатеринбурге не стало местного жителя, который на момент смерти ехал в трамвае №8 на Уралмаше. Спасти екатеринбуржца медики не смогли.

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