Лисица похвасталась добычей из пойманных кротов в парке на Южном Урале

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Рыжая плутовка разложила свою добычу из пойманных кротов на скале. Это случилось в одном из приютов национального парка Челябинской области в начале июля. Алиса поймала как минимум троих земляных обитателей.
По мнению специалистов, лисица не стала есть зверьков из-за специфического запаха который присущ кротам из-за поедания червей. Теперь добыча так и останется экспонатом.
Посетители парка поделились в комментариях историями о встрече с этой лисой. Как оказалось, она не боится туристов: погладить себя, конечно, не даст, но охотно попозирует на камеру. Тем не менее, это зверь хищный, а слишком смелый контакт с человеком может быть признаком бешенства.
В Нижнем Тагиле лисица в городе и его окрестностях — не редкость. Тагильчане часто делятся фотографиями после встречи с диким животным. В мае местный фотограф запечатлел на Вые двух маленьких лисят, один из которых оказался более смелым.