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Лисица похвасталась добычей из пойманных кротов в парке на Южном Урале

Лисица похвасталась добычей из пойманных кротов в парке на Южном Урале

5 июля 2024, 11:29
Лисица по кличке Алиса похвасталась туристам добычей в национальном парке «Таганай».

Рыжая плутовка разложила свою добычу из пойманных кротов на скале. Это случилось в одном из приютов национального парка Челябинской области в начале июля. Алиса поймала как минимум троих земляных обитателей.

По мнению специалистов, лисица не стала есть зверьков из-за специфического запаха который присущ кротам из-за поедания червей. Теперь добыча так и останется экспонатом.

Посетители парка поделились в комментариях историями о встрече с этой лисой. Как оказалось, она не боится туристов: погладить себя, конечно, не даст, но охотно попозирует на камеру. Тем не менее, это зверь хищный, а слишком смелый контакт с человеком может быть признаком бешенства.

Фото: паблик Национальный парк «Таганай»

В Нижнем Тагиле лисица в городе и его окрестностях — не редкость. Тагильчане часто делятся фотографиями после встречи с диким животным. В мае местный фотограф запечатлел на Вые двух маленьких лисят, один из которых оказался более смелым.

Фотограф из Нижнего Тагила встретил диких лисят в районе Выи
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#Юлия Мамонтова#Эксклюзив#Свердловская область#Животные#Парк#Челябинская область#Лиса#Природа#Добыча#Живая природа#Фоторепортаж
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