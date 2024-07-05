Лисица похвасталась добычей из пойманных кротов в парке на Южном Урале

Посетители парка поделились в комментариях историями о встрече с этой лисой. Как оказалось, она не боится туристов: погладить себя, конечно, не даст, но охотно попозирует на камеру. Тем не менее, это зверь хищный, а слишком смелый контакт с человеком может быть признаком бешенства.