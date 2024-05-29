Спасение животных, смог над Тагилом, опасная фура и коррупция: итоги дня

В тагильском центре реабилитации диких животных спасают зверей и птиц, которые массово страдают от холодной уральской весны. В мае у представителей фауны начинается период размножения, однако из-за низких температур он может задержаться. Часто тагильчане находят животных и стараются спасти их, но зачастую делают это неправильно, в результате зверушки гибнут.