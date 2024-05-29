Спасение животных, смог над Тагилом, опасная фура и коррупция: итоги дня

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
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Updated Сегодня, 16:58
В тагильском центре реабилитации диких животных спасают зверей и птиц, которые массово страдают от холодной уральской весны. В мае у представителей фауны начинается период размножения, однако из-за низких температур он может задержаться. Часто тагильчане находят животных и стараются спасти их, но зачастую делают это неправильно, в результате зверушки гибнут.
Жительница Тагила пожаловалась на управляющую компанию ООО «Северный», которая 18 лет отказывается заниматься проблемами дома №7 на улице 9 Января. Дом давно пришел в аварийное состояние, в подвалах стоит вода, всюду бегают тараканы, однако УК по какой-то причине ремонтирует более новые дома.
В Нижнем Тагиле с 29 мая по 3 июня установлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). В эти дни вредные примеси в воздухе из-за практически безветренной погоды будут плохо рассеиваться. При этом в городе будет жарко: днем воздух по прогнозам прогреется до 24 градусов.
В Тагиле на перекрестке улиц Фестивальной, Индустриальной и Восточного шоссе 29 мая образовалась большая пробка из-за ДТП с участием большегруза и иномарки. Фура ударила автомобиль Toyota Avensis в левый бок. Машину после столкновения развернуло и протащило по дороге. В обстоятельствах аварии будут разбираться инспекторы ГАИ.
Во взятках подозревают главу нижнетагильского отдела региональной дирекции ж/д движения. Речь идет о сумме в 200 тысяч рублей, которые он якобы получил за согласование инструкций о правилах обслуживания. Заведено уголовное дело, следователи проводят экспертизы.