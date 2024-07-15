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Британская звезда классической музыки посетит Нижний Тагиле

Британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф выступит в Нижнем Тагиле

15 июля 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney

Британская звезда классической музыки посетит Нижний Тагиле

В Нижний Тагил приедет мировая звезда, британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф. Концертная программа пройдет в рамках музыкального проекта «Мировые звезды в Нижнем Тагиле». Организация концерта Кемпфа обойдется в 800 000 рублей.

В Нижнем Тагиле состоится концерт мировой звезды, британского пианиста и дирижера Фредерика Кемпфа. Это событие станет частью музыкального проекта «Мировые звезды в Нижнем Тагиле-осень 2024».

Организация концерта Фредерика Кемпфа обойдется в 800 000 рублей. Эта сумма была определена в результате государственной закупки, объявленной Нижнетагильской филармонией. Подрядчиком выступит индивидуальный предприниматель Дмитрий Васильев.

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Британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф, известный своими выступлениями по всему миру. Кемпф является лауреатом III премии XI Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

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