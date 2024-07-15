Британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф выступит в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
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Updated Сегодня, 17:02
В Нижнем Тагиле состоится концерт мировой звезды, британского пианиста и дирижера Фредерика Кемпфа. Это событие станет частью музыкального проекта «Мировые звезды в Нижнем Тагиле-осень 2024».
Организация концерта Фредерика Кемпфа обойдется в 800 000 рублей. Эта сумма была определена в результате государственной закупки, объявленной Нижнетагильской филармонией. Подрядчиком выступит индивидуальный предприниматель Дмитрий Васильев.
Британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф, известный своими выступлениями по всему миру. Кемпф является лауреатом III премии XI Международного конкурса имени П. И. Чайковского.