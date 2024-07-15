Британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф выступит в Нижнем Тагиле

Британская звезда классической музыки посетит Нижний Тагиле

В Нижний Тагил приедет мировая звезда, британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф. Концертная программа пройдет в рамках музыкального проекта «Мировые звезды в Нижнем Тагиле». Организация концерта Кемпфа обойдется в 800 000 рублей.