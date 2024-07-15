tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Пассажирку рейса «Хургада — Екатеринбург» привлекли к ответственности за хулиганство

Пассажирку рейса «Хургада — Екатеринбург» привлекли к ответственности за хулиганство

15 июля 2024, 09:52
Фото: 1MI
40-летняя жительница Тюменской области, летевшая из Хургады в Екатеринбург, нарушала общественный порядок во время авиарейса. Инцидент произошел 13 июля 2024 года.

Женщина летела домой из отпуска. Во время полета между ней и бортпроводниками произошел конфликт. После того, как самолет прибыл в Кольцово, пассажирку задержала полиция и отвезла в дежурную часть, рассказали в пресс-службе регионального транспортного ведомства.

От прохождения освидетельствования на алкогольное опьянения женщина отказалась. Ее привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и за невыполнение требований командира воздушного транспорта.

Напомним, в мае 2024 года пассажиры авиарейса Красноярск — Екатеринбург устроили между собой разборки. После прилета их задержали полицейские.

Двух пассажиров самолета в Кольцово оштрафовали за занятые чужие места
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный пассажир авиарейса Красноярск — Екатеринбург устроил дебош с другим пассажиромДвух пассажиров самолета в Кольцово оштрафовали за занятые чужие местаПьяная женщина в Екатеринбурге разбила новый турникет в метро
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Женщина#Кольцово#ЧП#Конфликт#Хулиганство#Авиарейс#Пассажирка#18+#Екатеринбург#Инцидент#Бортпроводники
Подпишитесь
Итоги недели: вонь и смог в НМУ, нарушители-шашлычники и тополя без пуха
Сегодня, 07:26
На Южном подъезде к Нижнему Тагилу появилась современная «шумовая разметка»
Сегодня, 07:35
Пенсионерка в Нижнем Тагиле попала под колеса автомобиля
Сегодня, 03:28
В Екатеринбурге прошел рейд по самокатчикам: поймали 18 нарушителей
Сегодня, 05:48
За 3 дня в Нижнем Тагиле поймали 8 пьяных водителей
Сегодня, 08:39
Мужчина в Серове вытащил двух детей из пожара
Сегодня, 03:54