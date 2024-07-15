Пассажирку рейса «Хургада — Екатеринбург» привлекли к ответственности за хулиганство

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Женщина летела домой из отпуска. Во время полета между ней и бортпроводниками произошел конфликт. После того, как самолет прибыл в Кольцово, пассажирку задержала полиция и отвезла в дежурную часть, рассказали в пресс-службе регионального транспортного ведомства.
От прохождения освидетельствования на алкогольное опьянения женщина отказалась. Ее привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и за невыполнение требований командира воздушного транспорта.
Напомним, в мае 2024 года пассажиры авиарейса Красноярск — Екатеринбург устроили между собой разборки. После прилета их задержали полицейские.