Пассажирку рейса «Хургада — Екатеринбург» привлекли к ответственности за хулиганство

Женщина летела домой из отпуска. Во время полета между ней и бортпроводниками произошел конфликт. После того, как самолет прибыл в Кольцово, пассажирку задержала полиция и отвезла в дежурную часть, рассказали в пресс-службе регионального транспортного ведомства.