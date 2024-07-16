Екатеринбуржец вылетел через лобовое стекло в аварии в Нижнесергинском районе

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Смертельная автоавария произошла 15 июля около девяти часов вечера рядом с поселком Лазоревый в Нижнесергинском районе.
Водитель Nissan, ехал по лесной грунтовой дороге. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Так как все это происходило на скорости, мужчина 1974 года рождения перевернулся в автомобиле и вылетел от удара в лобовое стекло.
От полученных травм пострадавший скончался на месте, до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.
Ранее пьяный водитель иномарки устроил аварию с мотоциклом в Нижнем Тагиле.