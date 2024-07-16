Екатеринбуржец вылетел через лобовое стекло в аварии в Нижнесергинском районе

Водитель Nissan, ехал по лесной грунтовой дороге. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Так как все это происходило на скорости, мужчина 1974 года рождения перевернулся в автомобиле и вылетел от удара в лобовое стекло.