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пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Екатеринбуржец вылетел через лобовое стекло в аварии в Нижнесергинском районе

16 июля 2024, 09:01
пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Екатеринбуржец погиб в аварии, вылетев через лобовое стекло

Екатеринбуржец погиб в автоаварии в Нижнесергинском районе. Мужчина был не пристегнут и от удара вылетел через лобовое стекло.

Смертельная автоавария произошла 15 июля около девяти часов вечера рядом с поселком Лазоревый в Нижнесергинском районе.

Водитель Nissan, ехал по лесной грунтовой дороге. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Так как все это происходило на скорости, мужчина 1974 года рождения перевернулся в автомобиле и вылетел от удара в лобовое стекло.

От полученных травм пострадавший скончался на месте, до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

Ранее пьяный водитель иномарки устроил аварию с мотоциклом в Нижнем Тагиле.

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