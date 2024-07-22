Пассажиры не могли улететь из Екатеринбурга в Самару шесть часов

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Как стало известно, рейс задержался из-за того, что самолет поздно прилетел в екатеринбургский аэропорт, рассказали в пресс-службе транспортного надзорного ведомства Урала.
Данное дело находится на контроле у прокуратуры. Вышеуказанным авиамаршрутом планируют полететь 99 пассажиров.
Напомним, 16 июля 2024 года в Екатеринбурге на несколько часов произошла задержка отправления самолета в Турцию. Это было связано с тем, что лайнер прибыл поздно в аэропорт.