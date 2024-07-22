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Пассажиры не могли улететь из Екатеринбурга в Самару шесть часов

Пассажиры не могли улететь из Екатеринбурга в Самару шесть часов

22 июля 2024, 06:37
Фото: 1MI
В аэропорту Кольцово на шесть часов задержали рейс в Самару авиакомпании Red Wings. Вылет был назначен на 9:25 утра 22 июля 2024 года.

Как стало известно, рейс задержался из-за того, что самолет поздно прилетел в екатеринбургский аэропорт, рассказали в пресс-службе транспортного надзорного ведомства Урала.

Данное дело находится на контроле у прокуратуры. Вышеуказанным авиамаршрутом планируют полететь 99 пассажиров.

Напомним, 16 июля 2024 года в Екатеринбурге на несколько часов произошла задержка отправления самолета в Турцию. Это было связано с тем, что лайнер прибыл поздно в аэропорт.

Пассажир не успевал на самолет в Кольцово и сообщил о «минировании»
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Прокуратура#Авиакомпания#Пассажиры#Самара#Самолет#Авиарейс#Задержка#Время#Екатеринбург#Урал#Воздушное судно#Red Wings
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