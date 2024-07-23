Мост на Исинском тракте под Нижним Тагилом отремонтирован за 57,5 млн рублей

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Новое сооружение уже оценили тагильчане, которые периодически проезжают по данному участку дороги. Ранее 12-метровый мост находился в разрушенном состоянии после ливней и ДТП. Покрытие и пропускаемость моста, по словам тагильчан, оставляли желать лучшего.
Сделали очень широко, выглядит гораздо надежнее и безопаснее, чем раньше. Много лет там езжу, теперь наконец и машины могут разъехаться, и бобровая запруда не смоет его, — рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Людмила.
На мосту провели работы по ремонту пролетного строения и мостового полотна, а также сопряжений и подходов. Там оборудовали лестничные сходы, которые видны на фотографиях. Также установлены ограждения на протяжении всей длины моста и нанесена дорожная разметка.
К работам по строительству путепровода рабочие приступили в апреле 2024 года. Ремонтом за 57,5 миллиона рублей занимается свердловская компания «Бридж». Контракт был заключен с МКУ «Управление хозяйством ГГО». Срок исполнения контракта — сентябрь 2025 года.
В рамках контракта с подрядчиком также предусмотрена компенсация водных биоресурсов на 58 тысяч рублей. После завершения работа в реку Ису запустят 124 особи сазана и 506 особей судака. Также на утилизацию мусора с завершенного объекта полагается 244 тысячи рублей.