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Мост под Нижним Тагилом отремонтировали за 57,5 рублей

Мост на Исинском тракте под Нижним Тагилом отремонтирован за 57,5 млн рублей

23 июля 2024, 12:30
Фото: tagilcity.ru

Мост под Нижним Тагилом отремонтировали за 57,5 рублей

В Горноуральском городском округе под Нижним Тагилом продолжается реконструкция путепровода на Исинском тракте. Сроки исполнения по контракту — сентябрь 2025 года. Ранее мост находился в аварийном состоянии.

Новое сооружение уже оценили тагильчане, которые периодически проезжают по данному участку дороги. Ранее 12-метровый мост находился в разрушенном состоянии после ливней и ДТП. Покрытие и пропускаемость моста, по словам тагильчан, оставляли желать лучшего.

Сделали очень широко, выглядит гораздо надежнее и безопаснее, чем раньше. Много лет там езжу, теперь наконец и машины могут разъехаться, и бобровая запруда не смоет его, — рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Людмила.
Фото: tagilcity.ru

На мосту провели работы по ремонту пролетного строения и мостового полотна, а также сопряжений и подходов. Там оборудовали лестничные сходы, которые видны на фотографиях. Также установлены ограждения на протяжении всей длины моста и нанесена дорожная разметка.

К работам по строительству путепровода рабочие приступили в апреле 2024 года. Ремонтом за 57,5 миллиона рублей занимается свердловская компания «Бридж». Контракт был заключен с МКУ «Управление хозяйством ГГО». Срок исполнения контракта — сентябрь 2025 года.

В рамках контракта с подрядчиком также предусмотрена компенсация водных биоресурсов на 58 тысяч рублей. После завершения работа в реку Ису запустят 124 особи сазана и 506 особей судака. Также на утилизацию мусора с завершенного объекта полагается 244 тысячи рублей.

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