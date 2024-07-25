Водитель автомобиля в Екатеринбурге влетел в забор

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
По словам очевидцев, автомобиль неожиданно оказался на трамвайных путях и влетел в ограждение. На проезжей части лежат обломки от транспорта, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Водитель получил повреждения. Пострадавшего отвезли в больницу на машине скорой помощи. Подробности случившегося в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 18 июля 2024 года на ЕКАД водитель автомобиля заснул за рулем и въехал в опору моста. Мужчину отвезли в больницу.