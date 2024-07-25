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Водитель автомобиля в Екатеринбурге влетел в забор

Водитель автомобиля в Екатеринбурге влетел в забор

25 июля 2024, 03:48
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В Екатеринбурге водитель автомобиля влетел в забор. ДТП произошло на Шефской улице ночью 25 июля 2024 года.

По словам очевидцев, автомобиль неожиданно оказался на трамвайных путях и влетел в ограждение. На проезжей части лежат обломки от транспорта, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Водитель получил повреждения. Пострадавшего отвезли в больницу на машине скорой помощи. Подробности случившегося в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 18 июля 2024 года на ЕКАД водитель автомобиля заснул за рулем и въехал в опору моста. Мужчину отвезли в больницу.

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