Опубликован рейтинг ТОП-100 влиятельных персон в Нижнем Тагиле

После оценки трехсот кандидатов экспертами, редакция выделила шорт-лист из 150 человек, их оценивали еще несколько десятков экспертов. В результате двух недель оценки экспертами был определен ТОП-100, который редакция и публикует с сопроводительными статьями о тенденциях, которые проявили себя по итогу 2023 года.