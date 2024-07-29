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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Опубликован рейтинг ТОП-100 влиятельных персон в Нижнем Тагиле

Опубликован рейтинг ТОП-100 влиятельных персон в Нижнем Тагиле

29 июля 2024, 11:33
Фото: tagilcity.ru
Ежегодный проект редакции TagilCity.ru рассказывает о самых влиятельных людях в Нижнем Тагиле. Свыше тридцати экспертов оценили влияние 300 деятелей и по результатам всех оценок был составлен итоговый ТОП-100.
ТОП-100 самых влиятельных людей Нижнего Тагила
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Самыми влиятельными в Нижнем Тагиле по итогам года стали Ибрагим Абдулкадыров, Владислав Пинаев и Александр Потапов. Руководитель тагильской полиции, глава города и гендиректор Уралвагонзавода возглавили топ, а из десятки лидеров в 2023 году выбыл Олег Сохраннов, председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс». Новичком в ТОП-10 стал депутат Гаджи Абдулов. 

Количество женщин, оказывающих влияние на различные процессы в Нижнем Тагиле, растет с каждым годом. Сейчас в рейтинге их уже 20 человек, от общей цифры доля, конечно, невысокая, но общероссийская тенденция с повышением присутствия женщин в топ-менеджменте и политике реализуется и в Нижнем Тагиле.

Основные группы влияние в городе — силовики, промышленники и чиновники. Много среди лидеров списка и депутатов разного уровня, от муниципального до федерального.

Рейтинг составлялся в течение нескольких месяцев. Первоначально основной пул экспертов редакции TagilCity.ru проставлял от 1 до 10 баллов в зависимости от влиятельности участникам лонг-листа. В ТОП-300 редакция включила руководителей муниципальных и промышленных предприятий, тагильских депутатов, чиновников администрации города и районов, топовых бизнесменов и общественных деятелей.

После оценки трехсот кандидатов экспертами, редакция выделила шорт-лист из 150 человек, их оценивали еще несколько десятков экспертов. В результате двух недель оценки экспертами был определен ТОП-100, который редакция и публикует с сопроводительными статьями о тенденциях, которые проявили себя по итогу 2023 года. 

#Александра Логинова#Политика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Статистика#Рейтинг#Екатеринбург
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