Бизнесмен в Екатеринбурге избежал наказания за гибель рабочих

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Руководителю компании из-за халатности которого два строителя выпали из подъемника грозил тюремный срок.
Так и произошло, суд назначил ему 3 года лишения свободы. Но тут же изменил приговор. Бизнесмену назначали принудительные работы и запретили заниматься подобной деятельностью.
Рабочие погибли еще 26 мая 2022 года, но суд прошел только сейчас. Сам руководитель вину не признал, однако пообещал выплатить компенсации семьям погибших.
Напомним, что 1 августа на рабочих в Екатеринбурге упали стеклопакеты.