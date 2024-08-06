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Бизнесмен в Екатеринбурге избежал наказания за гибель рабочих

Бизнесмен в Екатеринбурге избежал наказания за гибель рабочих

6 августа 2024, 07:55
Фото: 1MI
Бизнесмен из Екатеринбурга по вине которого рабочие выпали из строительного подъемника, избежал наказания.

Руководителю компании из-за халатности которого два строителя выпали из подъемника грозил тюремный срок.

Так и произошло, суд назначил ему 3 года лишения свободы. Но тут же изменил приговор. Бизнесмену назначали принудительные работы и запретили заниматься подобной деятельностью.

Рабочие погибли еще 26 мая 2022 года, но суд прошел только сейчас. Сам руководитель вину не признал, однако пообещал выплатить компенсации семьям погибших.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Компенсация#Пострадавшие#Погибшие#Стройка#Исправительные работы#Екатеринбург
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