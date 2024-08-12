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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Свердловская область вошла в число самых пьющих регионов РФ

Свердловская область вошла в число самых пьющих регионов РФ

12 августа 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney
Жители Свердловской области употребляют алкоголь чаще россиян, проживающих в других регионах.

В год на одного человека приходится чуть более 12 литров спирта. Это на треть больше в сравнении с остальными средними показателями в стране, сообщает ЕМИСС.

После Свердловской области в рейтинге идут Новосибирская область, Санкт-Петербург и Москва.

Известно, что нередко в уральском регионе причиной отравлений становятся алкогольные напитки. Особенно часто алкогольные отравления происходят у школьников, пожилых людей, инвалидов, а также у граждан, не имеющих работу.

Напомним, 11 августа 2024 года в Екатеринбурге временно ограничили продажу алкоголя из-за спортивного мероприятия.

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