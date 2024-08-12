Свердловская область вошла в число самых пьющих регионов РФ

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В год на одного человека приходится чуть более 12 литров спирта. Это на треть больше в сравнении с остальными средними показателями в стране, сообщает ЕМИСС.
После Свердловской области в рейтинге идут Новосибирская область, Санкт-Петербург и Москва.
Известно, что нередко в уральском регионе причиной отравлений становятся алкогольные напитки. Особенно часто алкогольные отравления происходят у школьников, пожилых людей, инвалидов, а также у граждан, не имеющих работу.
Напомним, 11 августа 2024 года в Екатеринбурге временно ограничили продажу алкоголя из-за спортивного мероприятия.