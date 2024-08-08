Прокуратура начала проверку после пропажи воды в Дегтярске

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
В прокуратуре оценят принятые меры администрацией города, ликвидацию коммунальной аварии, а также то, как подвозилась питьевая вода горожанам. По итогам проверки сотрудники примут соответствующее решение, рассказали в пресс-службе областного ведомства.
Известно, что 6 августа подача водоснабжения была восстановлена.
Напомним, авария произошла 4 августа на улице Шуры Екимовой. Водоснабжение пропало из-за поврежденного водопровода.