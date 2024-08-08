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Прокуратура начала проверку после пропажи воды в Дегтярске

Прокуратура начала проверку после пропажи воды в Дегтярске

8 августа 2024, 08:58
Фото: 1MI
Прокуратура начала проверку после информации о пропаже водоснабжения в некоторых домах в Дегтярске.

В прокуратуре оценят принятые меры администрацией города, ликвидацию коммунальной аварии, а также то, как подвозилась питьевая вода горожанам. По итогам проверки сотрудники примут соответствующее решение, рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Известно, что 6 августа подача водоснабжения была восстановлена.

Напомним, авария произошла 4 августа на улице Шуры Екимовой. Водоснабжение пропало из-за поврежденного водопровода.

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