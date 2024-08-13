В Екатеринбурге пройдут соревнования по гонкам на квадрокоптерах

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
17 и 18 августа в Екатеринбурге состоится Всероссийский фестиваль гонок на квадрокоптерах. Пилоты из разных уголков России соберутся у торгового центра «Комсомолл» и аэропорта Логиново, чтобы побороться за приз и попасть в сборную России.
Как сообщает URA.RU, Илья Глаев, президент общества гонок на дронах, отметил, что Екатеринбург является одним из передовых городов в развитии этого нового вида спорта.
Призовой фонд соревнований составит 5 миллионов рублей.
Напомним, что специально к 301-летию Екатеринбурга Владимир Шахрин, солист группы «Чайф», озвучил объявления в метрополитене.