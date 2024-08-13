В Екатеринбурге пройдут соревнования по гонкам на квадрокоптерах

17 и 18 августа в Екатеринбурге состоится Всероссийский фестиваль гонок на квадрокоптерах. Пилоты из разных уголков России соберутся у торгового центра «Комсомолл» и аэропорта Логиново, чтобы побороться за приз и попасть в сборную России.