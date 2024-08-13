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Published Сегодня, 14:59

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Updated Сегодня, 15:01

В Екатеринбурге пройдут соревнования по гонкам на квадрокоптерах

В Екатеринбурге пройдут соревнования по гонкам на квадрокоптерах

13 августа 2024, 14:59
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пройдут соревнования по гонкам на квадрокоптерах, это произойдет во время празднования Дня города.

17 и 18 августа в Екатеринбурге состоится Всероссийский фестиваль гонок на квадрокоптерах. Пилоты из разных уголков России соберутся у торгового центра «Комсомолл» и аэропорта Логиново, чтобы побороться за приз и попасть в сборную России.

Как сообщает URA.RU, Илья Глаев, президент общества гонок на дронах, отметил, что Екатеринбург является одним из передовых городов в развитии этого нового вида спорта.

Призовой фонд соревнований составит 5 миллионов рублей.

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#Вадим Бредников#Общество#Культура#Свердловская область#Праздник#Соревнования#День города#Дроны#Квадрокоптер#Приз#Екатеринбург
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