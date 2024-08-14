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В Свердловской области оштрафовали «чиновницу», которая назвала школьника двоечником

В Свердловской области оштрафовали «чиновницу», которая назвала школьника двоечником

14 августа 2024, 13:31
Фото: 1MI
В Свердловской области суд оштрафовал «чиновницу», которая назвала школьника двоечником в интернете.

Суд оштрафовал на 5000 рублей Ольгу Вертлюгову, которая назвала подростка двоечником в интернете. Как выяснилось, Ольга вовсе не чиновник, а главный редактор газеты «Ревдинский рабочий». Женщина по совместительству вела муниципальные соцсети.

Напомним, что случай произошел в мае 2024 года, когда в Ревде отключили свет и воду. Молодой человек по имени Виктор поинтересовался, почему не подвозят воду. Ему ответили, что в городе достаточно колонок с водой. После этого между пользователями завязался спор, тогда-то Ольга и назвала подростка двоечником, пишет Е1.

Виктора такое поведение «чиновницы» не устроило, и он написал жалобу Екатерине Мизулиной.

Ольга рассказала, что будет оспаривать решение суда, так как лингвистическая экспертиза не выявила оскорблений в ее словах.

14 августа стало известно о назначении даты суда над опекуном, которую обвиняют в убийстве 6-летнего мальчика.

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