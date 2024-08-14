В Свердловской области оштрафовали «чиновницу», которая назвала школьника двоечником

Напомним, что случай произошел в мае 2024 года, когда в Ревде отключили свет и воду. Молодой человек по имени Виктор поинтересовался, почему не подвозят воду. Ему ответили, что в городе достаточно колонок с водой. После этого между пользователями завязался спор, тогда-то Ольга и назвала подростка двоечником, пишет Е1.