В Свердловской области оштрафовали «чиновницу», которая назвала школьника двоечником

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Суд оштрафовал на 5000 рублей Ольгу Вертлюгову, которая назвала подростка двоечником в интернете. Как выяснилось, Ольга вовсе не чиновник, а главный редактор газеты «Ревдинский рабочий». Женщина по совместительству вела муниципальные соцсети.
Напомним, что случай произошел в мае 2024 года, когда в Ревде отключили свет и воду. Молодой человек по имени Виктор поинтересовался, почему не подвозят воду. Ему ответили, что в городе достаточно колонок с водой. После этого между пользователями завязался спор, тогда-то Ольга и назвала подростка двоечником, пишет Е1.
Виктора такое поведение «чиновницы» не устроило, и он написал жалобу Екатерине Мизулиной.
Ольга рассказала, что будет оспаривать решение суда, так как лингвистическая экспертиза не выявила оскорблений в ее словах.
14 августа стало известно о назначении даты суда над опекуном, которую обвиняют в убийстве 6-летнего мальчика.