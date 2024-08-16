tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Отец погибшей девочки в Нижнем Тагиле не верит в версию со взрывом газа в доме

Отец погибшей девочки в Нижнем Тагиле не верит в версию со взрывом газа в доме

16 августа 2024, 07:17
Фото: tagilcity.ru
Отец погибшей 14-летней девочки во время взрыва многоэтажки в Нижнем Тагиле не принимает версию о том, что взорвался газ.

Мужчина рассказал, что полтора месяца в их подъезде была не заперта подвальная дверь. Жители думали, что там проходит реконструкция, пишет Е1.

Тагильчанин отметил, что спасатели, присутствовавшие на месте ЧП, сказали, что при взрыве газа самое большее может сорваться входная дверь. Однако в доме обрушилась вся лестница.

Кроме того, у подъезда оказалась выбита стена сзади, а при взрыве газа оказалась бы поврежденной лицевая сторона здания. При этом горожанин с сомнением относится к сведениям о том, что ЧП случилось в квартире, где были дети.

Напомним, 1 августа 2024 года в Дзержинском районе взорвался многоэтажный дом. В результате происшествия были пострадавшие и погибшие.

Тагильчане заступились за обвиняемых по делу о взрыве дома на Сибирской
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Нижнего Тагила подписали соглашения для получения компенсаций на расселениеВ Нижнем Тагиле жителей разрушенного дома начнут расселятьВ обрушившемся доме в Нижнем Тагиле нашли 11 нарушений
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Взрыв газа#Взрыв#Дом#Обрушение#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
Подпишитесь
«Откроют непонятно когда»: тагильчане недовольны закрытием детсада №192 на Вагонке
Вчера, 09:45
Житель Свердловской области собрал 70 кг грибов в лесу под Нижним Тагилом
Сегодня, 04:31
Более 9 тысяч нарушений ПДД выявлено в Свердловской области за неделю
Сегодня, 06:38
В Нижнем Тагиле продолжается строительство завода по очистке воды
Сегодня, 06:58
В Екатеринбурге неизвестный фальшивыми деньгами расплачивается в «ЖизньМарте»
Сегодня, 07:10