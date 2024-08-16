Отец погибшей девочки в Нижнем Тагиле не верит в версию со взрывом газа в доме

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Мужчина рассказал, что полтора месяца в их подъезде была не заперта подвальная дверь. Жители думали, что там проходит реконструкция, пишет Е1.
Тагильчанин отметил, что спасатели, присутствовавшие на месте ЧП, сказали, что при взрыве газа самое большее может сорваться входная дверь. Однако в доме обрушилась вся лестница.
Кроме того, у подъезда оказалась выбита стена сзади, а при взрыве газа оказалась бы поврежденной лицевая сторона здания. При этом горожанин с сомнением относится к сведениям о том, что ЧП случилось в квартире, где были дети.
Напомним, 1 августа 2024 года в Дзержинском районе взорвался многоэтажный дом. В результате происшествия были пострадавшие и погибшие.