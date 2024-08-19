В Нижнем Тагиле юный автоинспектор патрулировал улицы

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:32
Максим Ерохин попросил форму инспектора ДПС еще на Новый год, а с наступлением тепла стал исполнять свои новые обязанности.
Мальчик останавливает машины во дворах Гальянки, а водители безукоризненно ему подчиняются.
Настоящие инспекторы ДПС решили сделать мальчику подарок: разрешили повключать мигалки, воспользоваться громкоговорителем. А потом взрослый и маленький инспектор поработали вместе на одной из дорог Нижнего Тагила, сообщают в ТК «Телекон».