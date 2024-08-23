В Алапаевске следователи начали проверку после падения бетонной плиты на мальчика

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Следствие выяснило, что 23 августа мальчик и его друзья нашли лазейку в ограждении и пролезли на территорию строящегося дома в Алапаевске. В какой-то момент одна из бетонных плит упала на мальчика, от полученных травм он скончался.
Владельца дома в этот момент не было на месте. Семья погибшего была многодетной, из 5 детей мальчик был самым старшим, известно, что на учете в ПДН семья не состояла.
Сейчас следователи продолжают расследование.
Напомним, что в Екатеринбурге умер мальчик из-за ошибочного диагноза. Врачи думали, что у ребенка аллергия, но, как оказалось, — онкология. На медиков завели уголовное дело.