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Published Сегодня, 15:07

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Updated Сегодня, 15:09

В Алапаевске следователи начали проверку после падения бетонной плиты на мальчика

В Алапаевске следователи начали проверку после падения бетонной плиты на мальчика

23 августа 2024, 15:07
Фото: 1MI
В Алапаевске следственный комитет начал проверку после падения бетонной плиты на мальчика, из-за чего ребенок погиб.

Следствие выяснило, что 23 августа мальчик и его друзья нашли лазейку в ограждении и пролезли на территорию строящегося дома в Алапаевске. В какой-то момент одна из бетонных плит упала на мальчика, от полученных травм он скончался.

Владельца дома в этот момент не было на месте. Семья погибшего была многодетной, из 5 детей мальчик был самым старшим, известно, что на учете в ПДН семья не состояла.

Сейчас следователи продолжают расследование.

Напомним, что в Екатеринбурге умер мальчик из-за ошибочного диагноза. Врачи думали, что у ребенка аллергия, но, как оказалось, — онкология. На медиков завели уголовное дело.

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