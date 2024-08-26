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Жители Свердловской области пожаловались на невыносимые условия в поезде

Поезд—душегубка курсирует по маршруту «Анапа — Екатеринбург»

26 августа 2024, 12:31
Фото: 1MI

Жители Свердловской области пожаловались на невыносимые условия в поезде

Уральцы пожаловались на невыносимые условия проезда в поезде «Анапа — Екатеринбург». В вагоне не работал кондиционер и не было питьевой воды.

Билет в купейный вагон с кондиционером стоил 16800 рублей. Однако, он не работал, температура в вагоне достигала 36 градусов тепла. Нескольким пассажирам было так плохо, что им пришлось вызывать скорую помощь. Поездная бригада только разводила руками, так как ничего не могла поделать.

Пассажиры вагона-бани составили коллективную жалобу и отправили ее в Федеральную пассажирскую компанию (ФПК, дочерняя компания РЖД).

6 августа стало известно о директоре вагона-ресторана, который украл у пассажира 2 млн рублей.

Житель ЯНАО ехал на подножке поезда в Екатеринбург
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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#РЖД#Поезд#Жара#Баня#Пассажирский поезд#Екатеринбург#Проводник#Инцидент
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