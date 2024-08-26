Поезд—душегубка курсирует по маршруту «Анапа — Екатеринбург»

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Билет в купейный вагон с кондиционером стоил 16800 рублей. Однако, он не работал, температура в вагоне достигала 36 градусов тепла. Нескольким пассажирам было так плохо, что им пришлось вызывать скорую помощь. Поездная бригада только разводила руками, так как ничего не могла поделать.
Пассажиры вагона-бани составили коллективную жалобу и отправили ее в Федеральную пассажирскую компанию (ФПК, дочерняя компания РЖД).
6 августа стало известно о директоре вагона-ресторана, который украл у пассажира 2 млн рублей.