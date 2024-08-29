В Нижнем Тагиле планируют сделать водоотведение на трамвайных путях на Вагонке

На территории расположены остановки общественного транспорта, рядом проходит пешеходный переход. Трамвайная и автобусная остановки совмещены. Сейчас на них уложена мелкоштучная тротуарная плитка. А вот покрытие в межрельсовом пространстве отсутствует, есть провалы земли, скапливается дождевая вода.