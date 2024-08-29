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В Нижнем Тагиле планируют сделать водоотведение на трамвайных путях на Вагонке

В Нижнем Тагиле планируют сделать водоотведение на трамвайных путях на Вагонке

29 августа 2024, 11:47
Фото: 1MI
Власти Нижнего Тагила планируют обустроить водоотведение вдоль трамвайных путей у дома №31 на Ленинградском проспекте. На это выделено почти 11 миллионов рублей.

На территории расположены остановки общественного транспорта, рядом проходит пешеходный переход. Трамвайная и автобусная остановки совмещены. Сейчас на них уложена мелкоштучная тротуарная плитка. А вот покрытие в межрельсовом пространстве отсутствует, есть провалы земли, скапливается дождевая вода.

Фото: Проектная документация

Планируется мощение межрельсового пространства бетонными плитами для водоотведения поверхностных сточных вод с перекрестка дорог Ленинградского проспекта и улицы Окунева. Также строители должны восстановить покрытие на остановках и тротуарах, газоны, заменить бортовые камни. Общая площадь благоустройства составит 1,36 тысячи квадратных метров, выяснила редакция TagilCity.ru.

Ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на канализационные стоки, которые затопили рельсы на улице Металлургов.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вода#Пассажиры#Рельсы#Водоотведение#Трамвай#Пути#Екатеринбург#Закупка
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