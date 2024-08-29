В Нижнем Тагиле планируют сделать водоотведение на трамвайных путях на Вагонке

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
На территории расположены остановки общественного транспорта, рядом проходит пешеходный переход. Трамвайная и автобусная остановки совмещены. Сейчас на них уложена мелкоштучная тротуарная плитка. А вот покрытие в межрельсовом пространстве отсутствует, есть провалы земли, скапливается дождевая вода.
Планируется мощение межрельсового пространства бетонными плитами для водоотведения поверхностных сточных вод с перекрестка дорог Ленинградского проспекта и улицы Окунева. Также строители должны восстановить покрытие на остановках и тротуарах, газоны, заменить бортовые камни. Общая площадь благоустройства составит 1,36 тысячи квадратных метров, выяснила редакция TagilCity.ru.
Ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на канализационные стоки, которые затопили рельсы на улице Металлургов.