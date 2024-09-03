Пробки на дорогах в Екатеринбурге стали больше с наступлением сентября

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
По словам очевидца, горожанам трудно проехать около школ и на дорогах, где существует большой автомобильный поток, пишет «КП-Екатеринбург».
Екатеринбуржец также рассказал, что ехать до работы теперь стало дольше в сравнении с летним периодом. Теперь время в дороге занимает 40 минут.
Напомним, на ЕКАДе автомобиль насмерть сбил лося, который выбежал на дорогу. Из-за случившейся аварии образовалась пробка. О состоянии водителя информации нет.