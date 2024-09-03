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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Пробки на дорогах в Екатеринбурге стали больше с наступлением сентября

Пробки на дорогах в Екатеринбурге стали больше с наступлением сентября

3 сентября 2024, 06:43
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге стало больше автомобильных пробок с началом осени. Так, 3 сентября 2024 года образовалась семибалльная пробка.

По словам очевидца, горожанам трудно проехать около школ и на дорогах, где существует большой автомобильный поток, пишет «КП-Екатеринбург».

Екатеринбуржец также рассказал, что ехать до работы теперь стало дольше в сравнении с летним периодом. Теперь время в дороге занимает 40 минут.

Напомним, на ЕКАДе автомобиль насмерть сбил лося, который выбежал на дорогу. Из-за случившейся аварии образовалась пробка. О состоянии водителя информации нет.

Стала известна причина возникновения пробки из трамваев в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Дорога#Город#Пробка#Очевидцы#Екатеринбург#Затор#Горожане
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