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Около «Екатеринбург-ЭКСПО» возникла большая пробка из-за приезда Мишустина

Около «Екатеринбург-ЭКСПО» возникла большая пробка из-за приезда Мишустина

9 июля 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney
На Кольцовском тракте при съезде к «Екатеринбург-ЭКСПО» образовался большой затор в связи с прибытием премьер-министра Михаила Мишустина на выставку «Иннопром». Пробка возникла утром 9 июля 2024 года.

По словам очевидца, автомобили на этом участке дороги досматривают более тщательно. При этом на Новокольцовском тракте проехать можно более свободно, пишет Ура.ру.

Так, от Новокольцовского можно доехать на такси до Общественного центра УрФУ. Пешеходам выделили отдельную дорожку, по которой до «Екатеринбург-ЭКСПО» идти ближе.

Кроме Мишустина в город на мероприятие приедут коллеги из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

Напомним, «Иннопром» в Екатеринбурге начался 8 июля и продлится до 11 июля 2024 года.

Три министра из ОАЭ едут в Екатеринбург на выставку «Иннопром»
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Выставка#Мероприятие#Пробка#ЧП#Екатеринбург#Михаил Мишустин#Автомобили#Затор#Инцидент#Приезд
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