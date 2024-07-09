Около «Екатеринбург-ЭКСПО» возникла большая пробка из-за приезда Мишустина

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
По словам очевидца, автомобили на этом участке дороги досматривают более тщательно. При этом на Новокольцовском тракте проехать можно более свободно, пишет Ура.ру.
Так, от Новокольцовского можно доехать на такси до Общественного центра УрФУ. Пешеходам выделили отдельную дорожку, по которой до «Екатеринбург-ЭКСПО» идти ближе.
Кроме Мишустина в город на мероприятие приедут коллеги из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.
Напомним, «Иннопром» в Екатеринбурге начался 8 июля и продлится до 11 июля 2024 года.