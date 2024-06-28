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В Екатеринбурге на мосту у трамвая отпало колесо

В Екатеринбурге на мосту у трамвая отпало колесо

28 июня 2024, 08:34
Фото: Е1
На Малышевском мосту в Екатеринбурге у трамвая №13 отпало колесо во время движения. Общественный транспорт ехал в сторону ЖБИ.

По словам очевидцев, из-за поломки трамвай сошел с путей и движение в данном направлении остановилось, пишет Е1.

Для того, чтобы вытащить застрявший вагон, прибыли сотрудники аварийной службы. Его поднимали с помощью автокрана. Транспортное движение сейчас также затруднено на улице Малышева и на Комсомольской.

Напомним, 26 июня 2024 года в Нижнем Тагиле сошел с рельсов экскурсионный трамвай, из-за которого на некоторое время встали другие вагоны. Вскоре поломку ликвидировали и движение восстановилось.

Пять вагонов сошли с рельсов под Ивделем
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