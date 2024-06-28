В Екатеринбурге на мосту у трамвая отпало колесо

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
По словам очевидцев, из-за поломки трамвай сошел с путей и движение в данном направлении остановилось, пишет Е1.
Для того, чтобы вытащить застрявший вагон, прибыли сотрудники аварийной службы. Его поднимали с помощью автокрана. Транспортное движение сейчас также затруднено на улице Малышева и на Комсомольской.
Напомним, 26 июня 2024 года в Нижнем Тагиле сошел с рельсов экскурсионный трамвай, из-за которого на некоторое время встали другие вагоны. Вскоре поломку ликвидировали и движение восстановилось.