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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

В Екатеринбурге бывший начальник полиции устраивается в мэрию

В Екатеринбурге бывший начальник полиции устраивается в мэрию

3 сентября 2024, 06:53
Фото: 1MI
В Екатеринбурге бывший начальник полиции будет работать заместителем главы департамента общественных связей мэрии.

Александр Кашигин ушел из полиции еще в мае. В мэрии сообщили, что он согласился на предложение и в скором времени приступит к новой работе, пишет ЕАН.

Отдел, в котором будет работать бывший полицейский, по сути, отвечает за связи с различными партиями, некоммерческими организациями и диаспорами.

Кашигин 20 лет проработал в полиции Екатеринбурга. Он отвечал за проведение митингов и акций. Нередко он даже сам заводил разговор с митингующими.

Напомним, что в Свердловской области назначили нового министра строительства.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Полиция#Назначение#Мэрия#Должность#Екатеринбург#Мэрия Екатеринбурга
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