В Екатеринбурге бывший начальник полиции устраивается в мэрию

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Александр Кашигин ушел из полиции еще в мае. В мэрии сообщили, что он согласился на предложение и в скором времени приступит к новой работе, пишет ЕАН.
Отдел, в котором будет работать бывший полицейский, по сути, отвечает за связи с различными партиями, некоммерческими организациями и диаспорами.
Кашигин 20 лет проработал в полиции Екатеринбурга. Он отвечал за проведение митингов и акций. Нередко он даже сам заводил разговор с митингующими.
Напомним, что в Свердловской области назначили нового министра строительства.