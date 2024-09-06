Сайты с ГДЗ: польза и вред

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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После начала учебного года посещаемость сайтов с ГДЗ выросла, если не в десятки, то в сотни раз. Эксперты связывают это с равнодушием и незаинтересованностью учебой.
К Сергею Кравцову, министру просвещения, часто обращаются обеспокоенные родители с просьбой отменить домашнее задание или хотя бы снизить его количество. А в 2023 году Владислав Даванков предлагал полностью запретить домашние задания.
Согласно СанПиНу, школьники не должны тратить очень много времени на выполнение заданий вне школы. Например, больше всего времени на ДЗ затрачивают школьники с 9 по 11 класс, по 3,5 часа. Однако, как говорят родители, домашней работы бывает куда больше, чем на 3,5 часа. Не стоит забывать и о разном типе мышления, кто-то справиться с большим объемом быстрее, а кто-то медленнее.
На самом деле сайты с ГДЗ используют не только ученики, но и их учителя и родители. Хорошо продуманный сайт с полным и подробным решением и вправду может быть полезен.
Однако многие сайты не такие. Простое списывание без вникания в суть задачи не дает абсолютно ничего. Именно поэтому сайты с готовыми решениями стоит тщательно выбирать.
В 2024 году на замену ГДЗ приходят нейросети. Чат GPT может не просто решить задачу по математике, но и подробно ее объяснить — именно объяснение является самой полезной частью таких списываний. Школьник, может быть, полностью и не освоит тему, зато какие-то знания все равно получит.
Учителя, родители, политологи все неоднозначно высказываются о ГДЗ. Так, например, педагог Дарья Шаинская сравнивает решебники с попыткой научиться плавать, не заходя в воду — очевидно, это невозможно.
Евгений Ямбург, учитель со стажем в четверть века, говорит, что при отмене домашних заданий дети резко отупеют. Однако отметим, что опыт других стран показывает, что это не происходит.
Политолог Константин Калачев высказался, что все знания ученики должны получать на уроках, а не дома от родителей. Тогда, по словам политолога, надобность в домашних заданиях отпадет.
При выборе качественного решебника эксперты советуют: обращать внимание на полноту решения и пояснений и избегать сайтов с навязчивой и агрессивной рекламой. Также просмотр решения не должен требовать от пользователя никаких других действий, кроме как пару кликов. Сайты, где просят зарегистрироваться или просят указать e-mail, номер телефона — не рекомендуются.
Специалисты уверены, при правильном выборе решебника он станет надежным помощником в учебе.
Напомним, что в Екатеринбурге наблюдается нехватка учителей. На 3 сентября школам требовалось 112 педагогов.