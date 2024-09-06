Сайты с ГДЗ: польза и вред

Согласно СанПиНу, школьники не должны тратить очень много времени на выполнение заданий вне школы. Например, больше всего времени на ДЗ затрачивают школьники с 9 по 11 класс, по 3,5 часа. Однако, как говорят родители, домашней работы бывает куда больше, чем на 3,5 часа. Не стоит забывать и о разном типе мышления, кто-то справиться с большим объемом быстрее, а кто-то медленнее.