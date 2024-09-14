Очень много мигрантов: жители Екатеринбурга пожаловались на иностранцев в подвалах

Тогда жители сами сняли видео. На кадрах записи в подвале оборудована комната с несколькими кроватями. В самом помещении находятся несколько мужчин-мигрантов, которые пытаются уйти от камеры и отказываются отвечать на вопросы. По словам женщины, таких подвалов три, пишет «Инцидент. Екатеринбург» ВКонтакте.