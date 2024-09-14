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Posted 14 сентября, 12:49

Published 14 сентября, 12:49

Modified 14 сентября, 12:51

Updated 14 сентября, 12:51

Жители Екатеринбурга пожаловались на мигрантов в подвалах дома

Очень много мигрантов: жители Екатеринбурга пожаловались на иностранцев в подвалах

14 сентября 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney

Жители Екатеринбурга пожаловались на мигрантов в подвалах дома

Сюжет
Мигранты
Жители дома на улице Рощинской в Екатеринбурге жалуются на бездействие управляющей компании, которая не признает, что в подвалах проживают мигранты.

Собственники квартир не довольны таким соседством. Поэтому они написали заявление в прокуратуру, а оттуда сделали запрос в УК. Однако в управляющей компании ответили, что в подвалах никого нет и они закрыты на замки.

Тогда жители сами сняли видео. На кадрах записи в подвале оборудована комната с несколькими кроватями. В самом помещении находятся несколько мужчин-мигрантов, которые пытаются уйти от камеры и отказываются отвечать на вопросы. По словам женщины, таких подвалов три, пишет «Инцидент. Екатеринбург» ВКонтакте.

Напомним, что в Екатеринбурге и других городах региона сотрудники правоохранительных органов регулярно проводят облавы на мигрантов.

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#Евгения Сафина#Общество#Жалоба#Мигранты#Дом#УК#Жители#Подвал#Екатеринбург
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