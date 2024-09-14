Очень много мигрантов: жители Екатеринбурга пожаловались на иностранцев в подвалах

Posted 14 сентября, 12:49
Published 14 сентября, 12:49
Modified 14 сентября, 12:51
Updated 14 сентября, 12:51
Собственники квартир не довольны таким соседством. Поэтому они написали заявление в прокуратуру, а оттуда сделали запрос в УК. Однако в управляющей компании ответили, что в подвалах никого нет и они закрыты на замки.
Тогда жители сами сняли видео. На кадрах записи в подвале оборудована комната с несколькими кроватями. В самом помещении находятся несколько мужчин-мигрантов, которые пытаются уйти от камеры и отказываются отвечать на вопросы. По словам женщины, таких подвалов три, пишет «Инцидент. Екатеринбург» ВКонтакте.
Напомним, что в Екатеринбурге и других городах региона сотрудники правоохранительных органов регулярно проводят облавы на мигрантов.