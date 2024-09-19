Грязный и захламленный рыбный цех найден в Екатеринбурге

Posted 19 сентября, 03:39
Published 19 сентября, 03:39
Modified 19 сентября, 06:28
Updated 19 сентября, 06:28
В этом помещении рабочие делали обработку рыбы, а также ее засаливали и коптили. В цехе были неприятные запахи и беспорядок, рассказал общественный деятель Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.
На маркировке продукции указано, что цех расположен в Полевском. Также на этикетках указано, что рыбу здесь производят для компаний «Дельта» и «Капитан».
Напомним, в августе 2024 года в Карпинске на месяц был закрыт цех, где производили роллы. Во время проверки были обнаружены различные нарушения.