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Posted 19 сентября, 03:39

Published 19 сентября, 03:39

Modified 19 сентября, 06:28

Updated 19 сентября, 06:28

Грязный и захламленный рыбный цех найден в Екатеринбурге

Грязный и захламленный рыбный цех найден в Екатеринбурге

19 сентября 2024, 03:39
Фото: Telegram-канал Дмитрия Чукреева
В Екатеринбурге обнаружили подпольный цех по переработке рыбы, в котором были антисанитарные условия. Цех был найден на улице Бетонщиков 18 сентября 2024 года.

В этом помещении рабочие делали обработку рыбы, а также ее засаливали и коптили. В цехе были неприятные запахи и беспорядок, рассказал общественный деятель Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.

На маркировке продукции указано, что цех расположен в Полевском. Также на этикетках указано, что рыбу здесь производят для компаний «Дельта» и «Капитан».

Напомним, в августе 2024 года в Карпинске на месяц был закрыт цех, где производили роллы. Во время проверки были обнаружены различные нарушения.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Производство#Антисанитария#ЧП#Рыба#Общественник#Екатеринбург#Подпольный цех
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