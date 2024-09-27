Школьников в Нижнем Тагиле посвятили в отряд юных инспекторов движения

Posted 27 сентября, 06:10
Published 27 сентября, 06:10
Modified 27 сентября, 06:12
Updated 27 сентября, 06:12
Во время мероприятия присутствующим был показан видеоролик о том, как важно движение ЮИД в пропаганде безопасности на дорогах, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды автоинспекции Нижнего Тагила.
Школьники также произнесли клятву, пообещав не нарушать ПДД, быть примером для сверстников, а также содействовать автоинспекторам при организации разных мероприятий.
Кроме того, во время церемонии прошел танцевальный флешмоб, который призывал людей к соблюдению ПДД и популяризации светоотражающих элементов на одежде.
Напомним, педагог из Нижнего Тагила приняла участие во всероссийском конкурсе «Воспитатель года».