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Posted 27 сентября, 06:10

Published 27 сентября, 06:10

Modified 27 сентября, 06:12

Updated 27 сентября, 06:12

Школьников в Нижнем Тагиле посвятили в отряд юных инспекторов движения

Школьников в Нижнем Тагиле посвятили в отряд юных инспекторов движения

27 сентября 2024, 06:10
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле школьников Тагилстроевского района посвятили в отряд юных инспекторов движения. Церемония посвящения прошла в Тагилстроевском доме детского творчества.

Во время мероприятия присутствующим был показан видеоролик о том, как важно движение ЮИД в пропаганде безопасности на дорогах, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды автоинспекции Нижнего Тагила.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Школьники также произнесли клятву, пообещав не нарушать ПДД, быть примером для сверстников, а также содействовать автоинспекторам при организации разных мероприятий.

Кроме того, во время церемонии прошел танцевальный флешмоб, который призывал людей к соблюдению ПДД и популяризации светоотражающих элементов на одежде.

Напомним, педагог из Нижнего Тагила приняла участие во всероссийском конкурсе «Воспитатель года».

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Дети#ГИБДД#Школьники#Мероприятие#ПДД#Юные инспекторы#Екатеринбург
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