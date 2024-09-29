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Posted 29 сентября, 05:35

Published 29 сентября, 05:35

Modified 29 сентября, 05:37

Updated 29 сентября, 05:37

Два трупа обнаружены в пожаре дома в Верхнем Тагиле

Двое мужчин скончались во время пожара в Верхнем Тагиле

29 сентября 2024, 05:35
Фото: МЧС по Свердловской области

Два трупа обнаружены в пожаре дома в Верхнем Тагиле

В жилом доме в Верхнем Тагиле произошло возгорание. Двое человек погибли. Происшествие случилось 29 сентября 2024 года.

Погибшими оказались хозяин дома и его гость. Их тела обнаружили сотрудники экстренной службы во время проливки конструкций, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Фото: МЧС по Свердловской области

В ведомстве предположили, что воспламенение могло произойти вследствие неосторожного обращения с огнем. При этом извещателя об опасности в доме не было. В СК начали проверку.

Напомним, 26 сентября 2024 года в Екатеринбурге произошел пожар на стройплощадке. Огонь охватил строящееся здание. Вскоре его потушили. Пострадавших в ЧП нет.

Названа возможная причина пожара дома в поселке в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Огонь#ЧП#Тушение#Погибшие#Верхний Тагил#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
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